https://ria.ru/20221025/evropa-1826412740.html

Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина

Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина - РИА Новости, 25.10.2022

Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина

Приход холодов усилит усталость от Украины среди европейцев, такое мнение в своей статье на JB Press выразил японский политик, лидер "Японской партии реформ"... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T01:29

2022-10-25T01:29

2022-10-25T01:29

в мире

еити масудзоэ

украина

европа

евросоюз

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Приход холодов усилит усталость от Украины среди европейцев, такое мнение в своей статье на JB Press выразил японский политик, лидер "Японской партии реформ" Еити Масудзоэ.Сейчас единственным "спасательным кругом" для Украины является помощь Запада, однако она отнюдь не является неисчерпаемой, отметил он. Поддержка Украины вооружениями осуществляется за счет налоговых платежей населения западных стран, при этом в настоящее время в Европе ощущается серьезная усталость от Украины, указал Масудзоэ."Феномен "усталости от Украины" — основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии, состоявшихся 25 сентября. Растет антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября", - написал политик.По его словам, из подобных примеров видно, что мнение о том, что западная помощь Украине будет продолжаться вечно, является проявлением "совершенно неумеренного оптимизма".Так, сейчас в Европе становится все холоднее, приближается зима, а холода наверняка усилят усталость от Украины, заявил Масудзоэ. При этом Россия, по его мнению, возлагает надежды на "генерала Мороза", который осложнит жизнь жителем европейских стран."Украинский конфликт и сопутствующие ему экономические санкции потрясли самые основы европейской энергетической политики. На низовом уровне в Европе растет антипатия к Украине, которая в связи с серьезными трудностями просит от Запада только одного — помощи", - заключил политик.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20221024/vosstanovlenie-1826292502.html

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в мире, еити масудзоэ, украина, европа, евросоюз