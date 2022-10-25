Рейтинг@Mail.ru
Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/evropa-1826412740.html
Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина
Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина - РИА Новости, 25.10.2022
Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина
Приход холодов усилит усталость от Украины среди европейцев, такое мнение в своей статье на JB Press выразил японский политик, лидер "Японской партии реформ"... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:29
2022-10-25T01:29
в мире
еити масудзоэ
украина
европа
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_23368de72d033634ae63c75c1fa4d096.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Приход холодов усилит усталость от Украины среди европейцев, такое мнение в своей статье на JB Press выразил японский политик, лидер "Японской партии реформ" Еити Масудзоэ.Сейчас единственным "спасательным кругом" для Украины является помощь Запада, однако она отнюдь не является неисчерпаемой, отметил он. Поддержка Украины вооружениями осуществляется за счет налоговых платежей населения западных стран, при этом в настоящее время в Европе ощущается серьезная усталость от Украины, указал Масудзоэ."Феномен "усталости от Украины" — основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии, состоявшихся 25 сентября. Растет антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября", - написал политик.По его словам, из подобных примеров видно, что мнение о том, что западная помощь Украине будет продолжаться вечно, является проявлением "совершенно неумеренного оптимизма".Так, сейчас в Европе становится все холоднее, приближается зима, а холода наверняка усилят усталость от Украины, заявил Масудзоэ. При этом Россия, по его мнению, возлагает надежды на "генерала Мороза", который осложнит жизнь жителем европейских стран."Украинский конфликт и сопутствующие ему экономические санкции потрясли самые основы европейской энергетической политики. На низовом уровне в Европе растет антипатия к Украине, которая в связи с серьезными трудностями просит от Запада только одного — помощи", - заключил политик.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20221024/vosstanovlenie-1826292502.html
https://ria.ru/20221007/politika-1822003471.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751259_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_831f83687721eb47235bdee746b833d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, еити масудзоэ, украина, европа, евросоюз
В мире, Еити Масудзоэ, Украина, Европа, Евросоюз
01:29 25.10.2022
 
Назван фактор, из-за которого Европе надоест Украина

Японский политик Масудзоэ: приход холодов усилит усталость от Украины среди европейцев

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Приход холодов усилит усталость от Украины среди европейцев, такое мнение в своей статье на JB Press выразил японский политик, лидер "Японской партии реформ" Еити Масудзоэ.
Сейчас единственным "спасательным кругом" для Украины является помощь Запада, однако она отнюдь не является неисчерпаемой, отметил он. Поддержка Украины вооружениями осуществляется за счет налоговых платежей населения западных стран, при этом в настоящее время в Европе ощущается серьезная усталость от Украины, указал Масудзоэ.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:01
"Нам самим нужен план Маршалла!" Разъяренные немцы обрушились на Шольца
"Феномен "усталости от Украины" — основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии, состоявшихся 25 сентября. Растет антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября", - написал политик.
По его словам, из подобных примеров видно, что мнение о том, что западная помощь Украине будет продолжаться вечно, является проявлением "совершенно неумеренного оптимизма".
Так, сейчас в Европе становится все холоднее, приближается зима, а холода наверняка усилят усталость от Украины, заявил Масудзоэ. При этом Россия, по его мнению, возлагает надежды на "генерала Мороза", который осложнит жизнь жителем европейских стран.
"Украинский конфликт и сопутствующие ему экономические санкции потрясли самые основы европейской энергетической политики. На низовом уровне в Европе растет антипатия к Украине, которая в связи с серьезными трудностями просит от Запада только одного — помощи", - заключил политик.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:00
"Готовьте буржуйки". Что ждет Украину зимой
 
В миреЕити МасудзоэУкраинаЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала