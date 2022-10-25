https://ria.ru/20221025/es-1826751371.html

Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд

Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд - РИА Новости, 25.10.2022

Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд

Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав России новых территорий, расширила список представителей стран —... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:05

2022-10-25T19:05

2022-10-25T20:00

россия

брюссель

москва

владимир путин

украина

европа

евросоюз

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав России новых территорий, расширила список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД."В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится на сайте ведомства.Речь идет в том числе о представителях коммерческих европейских структур, производящих вооружения и военную технику и участвующих в поставках оружия Киеву. Также ограничения распространили на отдельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эти меры, как уточнили в МИД, приняли в ответ на новые ограничения ЕС, введенные против России 6 октября и последовавшие после присоединения к России новых областей.В МИД добавили, что любые недружественные действия со стороны Запада и дальше "будут получать своевременный и адекватный ответ".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221011/delo-1823149188.html

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816814621.html

россия

брюссель

москва

украина

европа

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россия, брюссель, москва, владимир путин, украина, европа, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, оон