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Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд - РИА Новости, 25.10.2022
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Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд
Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд - РИА Новости, 25.10.2022
Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд
Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав России новых территорий, расширила список представителей стран —... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:05
2022-10-25T20:00
россия
брюссель
москва
владимир путин
украина
европа
евросоюз
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав России новых территорий, расширила список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД."В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится на сайте ведомства.Речь идет в том числе о представителях коммерческих европейских структур, производящих вооружения и военную технику и участвующих в поставках оружия Киеву. Также ограничения распространили на отдельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эти меры, как уточнили в МИД, приняли в ответ на новые ограничения ЕС, введенные против России 6 октября и последовавшие после присоединения к России новых областей.В МИД добавили, что любые недружественные действия со стороны Запада и дальше "будут получать своевременный и адекватный ответ".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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россия, брюссель, москва, владимир путин, украина, европа, евросоюз, парламентская ассамблея совета европы, оон
Россия, Брюссель, Москва, Владимир Путин, Украина, Европа, Евросоюз, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН
19:05 25.10.2022 (обновлено: 20:00 25.10.2022)
 
Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд

МИД расширил список представителей Евросоюза, которым запрещается въезд в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, последовавшие после вхождения в состав России новых территорий, расширила список представителей стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили в МИД.
"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится на сайте ведомства.
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Речь идет в том числе о представителях коммерческих европейских структур, производящих вооружения и военную технику и участвующих в поставках оружия Киеву. Также ограничения распространили на отдельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Эти меры, как уточнили в МИД, приняли в ответ на новые ограничения ЕС, введенные против России 6 октября и последовавшие после присоединения к России новых областей.

"Считаем такие односторонние действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности ООН. При этом в Евросоюзе много лет игнорируют открытую дискриминацию и истребление киевским режимом русского и русскоязычного населения упомянутых регионов", — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что любые недружественные действия со стороны Запада и дальше "будут получать своевременный и адекватный ответ".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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