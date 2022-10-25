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Во Франции заявили о расколе в отношениях с Германией - РИА Новости, 25.10.2022
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Во Франции заявили о расколе в отношениях с Германией
Во Франции заявили о расколе в отношениях с Германией - РИА Новости, 25.10.2022
Во Франции заявили о расколе в отношениях с Германией
Отношения между Францией и Германией все больше ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий, заявил обозреватель Le Figaro Пьер Авриль. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:41
2022-10-25T17:12
бундестаг германии
евросоюз
германия
франция
париж
вольфганг шойбле
в мире
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отношения между Францией и Германией все больше ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий, заявил обозреватель Le Figaro Пьер Авриль.Париж, по его словам, также не устраивает сосредоточенность Берлина на внутренних экономических проблемах.У стран также различаются позиции о развитии Евросоюза. Так, Германия поддержала идею о расширении ЕС на восток, тогда как Франция выступила за развитие "жесткой основы", в которую будут входить государства, приверженные усилению интеграции.Кроме того, в ближайшее время Берлин планирует сформировать бригаду под немецким командованием в Литве. Париж же, в свою очередь, усиливает европейский фронт в Румынии. По словам обозревателя, при таком раскладе концепция европейской обороны, предложенная Макроном, невозможна.Более того, Елисейский дворец не устраивает идея воскрешения "Веймарского треугольника", предложенная экс-председателем бундестага Вольфгангом Шойбле. Французское правительство не одобрило это предложение, так как, по мнению парижских аналитиков, Германия не готова освоить новые субсидии на оборону в размере ста миллиардов евро.На прошлой неделе The Telegraph сообщал, что курс канцлера Германии Олафа Шольца на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у президента Франции Эммануэля Макрона. В Париже возмутились отсутствием консультаций между партнерами, а также предпочтением американскому оружию со стороны Берлина. Как указало издание, Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем. Пресс-секретарь канцлера ФРГ признал в комментарии газете, "что есть ряд вопросов, по которым Париж и Берлин не могут достичь единой позиции".
https://radiosputnik.ria.ru/20221024/ukraina-1826170745.html
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бундестаг германии, евросоюз, германия, франция, париж, вольфганг шойбле, в мире
Бундестаг Германии, Евросоюз, Германия, Франция, Париж, Вольфганг Шойбле, В мире
16:41 25.10.2022 (обновлено: 17:12 25.10.2022)
 
Во Франции заявили о расколе в отношениях с Германией

Le Figaro: между Францией и Германией назревают серьезные разногласия

© AFP 2022 / Frederick FlorinФлаги Германии и Франции
Флаги Германии и Франции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / Frederick Florin
Флаги Германии и Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отношения между Францией и Германией все больше ухудшаются из-за внешнеполитических разногласий, заявил обозреватель Le Figaro Пьер Авриль.
"Союз с Францией больше не считается ключевым во внешней политике для Германии, которая все больше склоняется к поддержке антироссийских стремлений восточноевропейских стран", — написал автор.
Париж, по его словам, также не устраивает сосредоточенность Берлина на внутренних экономических проблемах.
У стран также различаются позиции о развитии Евросоюза. Так, Германия поддержала идею о расширении ЕС на восток, тогда как Франция выступила за развитие "жесткой основы", в которую будут входить государства, приверженные усилению интеграции.
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Кроме того, в ближайшее время Берлин планирует сформировать бригаду под немецким командованием в Литве. Париж же, в свою очередь, усиливает европейский фронт в Румынии. По словам обозревателя, при таком раскладе концепция европейской обороны, предложенная Макроном, невозможна.
Более того, Елисейский дворец не устраивает идея воскрешения "Веймарского треугольника", предложенная экс-председателем бундестага Вольфгангом Шойбле. Французское правительство не одобрило это предложение, так как, по мнению парижских аналитиков, Германия не готова освоить новые субсидии на оборону в размере ста миллиардов евро.
На прошлой неделе The Telegraph сообщал, что курс канцлера Германии Олафа Шольца на поддержку национальной энергетики вызвал ярость у президента Франции Эммануэля Макрона. В Париже возмутились отсутствием консультаций между партнерами, а также предпочтением американскому оружию со стороны Берлина. Как указало издание, Макрон даже отменил запланированную встречу с Шольцем. Пресс-секретарь канцлера ФРГ признал в комментарии газете, "что есть ряд вопросов, по которым Париж и Берлин не могут достичь единой позиции".
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