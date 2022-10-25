https://ria.ru/20221025/es-1826466477.html

В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии

В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии - РИА Новости, 25.10.2022

В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии

Члены ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила прессе перед началом встречи министров энергетики ЕС в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:23

2022-10-25T11:23

2022-10-25T11:23

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

австрия

еврокомиссия

евросоюз

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ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Члены ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила прессе перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге глава австрийского минэнергетики Леоноре Гевесслер."Речь пойдет (на встрече) о совместной закупке газа, я давно призывала к этому, рада, что теперь есть конкретные предложения. Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен... Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", - сказала она, трансляция выступления шла на сайте Еврокомиссии.По словам Гевесслер, в предложении ЕК речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом", однако "до сих пор мы понимаем очень разные вещи под этим определением"."Центральным вопросом с моей точки зрения является, обеспечение безопасности поставок", - добавила она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825946792.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австрия, еврокомиссия, евросоюз