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В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии
В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии - РИА Новости, 25.10.2022
В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии
Члены ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила прессе перед началом встречи министров энергетики ЕС в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:23
2022-10-25T11:23
2022-10-25T11:23
экономика
цены на нефть
владимир путин
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австрия
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ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Члены ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила прессе перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге глава австрийского минэнергетики Леоноре Гевесслер."Речь пойдет (на встрече) о совместной закупке газа, я давно призывала к этому, рада, что теперь есть конкретные предложения. Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен... Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", - сказала она, трансляция выступления шла на сайте Еврокомиссии.По словам Гевесслер, в предложении ЕК речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом", однако "до сих пор мы понимаем очень разные вещи под этим определением"."Центральным вопросом с моей точки зрения является, обеспечение безопасности поставок", - добавила она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австрия, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Австрия, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии
Министр энергетики Австрии Гевесслер: в ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ