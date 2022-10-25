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В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии - РИА Новости, 25.10.2022
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В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии
В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии - РИА Новости, 25.10.2022
В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии
Члены ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила прессе перед началом встречи министров энергетики ЕС в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:23
2022-10-25T11:23
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
австрия
еврокомиссия
евросоюз
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ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Члены ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила прессе перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге глава австрийского минэнергетики Леоноре Гевесслер."Речь пойдет (на встрече) о совместной закупке газа, я давно призывала к этому, рада, что теперь есть конкретные предложения. Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен... Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", - сказала она, трансляция выступления шла на сайте Еврокомиссии.По словам Гевесслер, в предложении ЕК речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом", однако "до сих пор мы понимаем очень разные вещи под этим определением"."Центральным вопросом с моей точки зрения является, обеспечение безопасности поставок", - добавила она.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, австрия, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Австрия, Еврокомиссия, Евросоюз
11:23 25.10.2022
 
В ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, заявили в Австрии

Министр энергетики Австрии Гевесслер: в ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВена, столица Австрии
Вена, столица Австрии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вена, столица Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Члены ЕС по-разному понимают ограничение цен на газ, Еврокомиссия должна дать разъяснения, заявила прессе перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге глава австрийского минэнергетики Леоноре Гевесслер.
"Речь пойдет (на встрече) о совместной закупке газа, я давно призывала к этому, рада, что теперь есть конкретные предложения. Если мы объединим силы для заполнения газохранилищ на следующий год, мы укрепим энергобезопасность и будем способствовать стабилизации цен... Вторая тема - мера по вмешательству с ценообразование с целью понижения цен... По этим мерам многие вопросы остаются открытыми, ожидаю, что сегодня ЕК даст конкретные ответы на это", - сказала она, трансляция выступления шла на сайте Еврокомиссии.
По словам Гевесслер, в предложении ЕК речь идет о газовом ценовом "коридоре с очень специфическим индексом", однако "до сих пор мы понимаем очень разные вещи под этим определением".
"Центральным вопросом с моей точки зрения является, обеспечение безопасности поставок", - добавила она.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 18:43
В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияАвстрияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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