https://ria.ru/20221025/es-1826441699.html

В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря

В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря - РИА Новости, 25.10.2022

В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря

Новые энергетические меры для Евросоюза, направленные, в том числе, на снижение цен, могут быть согласованы к концу ноября, сказал журналистам глава... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:03

2022-10-25T10:03

2022-10-25T10:55

чехия

евросоюз

еврокомиссия

экономика

люксембург

цены на нефть

природный газ

энергетика

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Новые энергетические меры для Евросоюза, направленные, в том числе, на снижение цен, могут быть согласованы к концу ноября, сказал журналистам глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Мы проведём технические дискуссиями по мерам, я ожидаю определённого прогресса, который может быть одобрен до конца ноября", - сказал он.Чехия до конца года председательствует в Совете стран ЕС и может созывать внеочередные совещания министров."Когда будет необходимо, я созову столько внеочередных встречи, сколько возможно", для обсуждения новых энергомер, отметил Сикела.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826434787.html

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чехия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, люксембург, цены на нефть, природный газ, энергетика