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В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря
В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря - РИА Новости, 25.10.2022
В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря
Новые энергетические меры для Евросоюза, направленные, в том числе, на снижение цен, могут быть согласованы к концу ноября, сказал журналистам глава... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:03
2022-10-25T10:03
2022-10-25T10:55
чехия
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еврокомиссия
экономика
люксембург
цены на нефть
природный газ
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Новые энергетические меры для Евросоюза, направленные, в том числе, на снижение цен, могут быть согласованы к концу ноября, сказал журналистам глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела перед началом встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Мы проведём технические дискуссиями по мерам, я ожидаю определённого прогресса, который может быть одобрен до конца ноября", - сказал он.Чехия до конца года председательствует в Совете стран ЕС и может созывать внеочередные совещания министров."Когда будет необходимо, я созову столько внеочередных встречи, сколько возможно", для обсуждения новых энергомер, отметил Сикела.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826434787.html
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чехия, евросоюз, еврокомиссия, экономика, люксембург, цены на нефть, природный газ, энергетика
Чехия, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика, Люксембург, Цены на нефть, Природный газ, Энергетика
10:03 25.10.2022 (обновлено: 10:55 25.10.2022)
В Чехии заявили, что новые энергетические меры для ЕС определят до декабря
Минпромторга Чехии заявил, что новые энергетические меры для ЕС определят до конца ноября