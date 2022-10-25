https://ria.ru/20221025/ekipirovka-1826688658.html

Астраханская область организовала производство оружейных разгрузок

Астраханская область организовала производство оружейных разгрузок - РИА Новости, 25.10.2022

Астраханская область организовала производство оружейных разгрузок

Производство оружейных разгрузок для мобилизованных организовали в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:38

2022-10-25T16:38

2022-10-25T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

частичная мобилизация в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Производство оружейных разгрузок для мобилизованных организовали в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Оружейная разгрузка - часть армейской экипировки, предназначенная для размещения на теле оружия, боеприпасов, различного снаряжения и мелких предметов с распределением веса на разные мышцы."Много информации сегодня на просторах интернета об укомплектовании мобилизованных жителей Астраханской области. Да, министерство обороны РФ обеспечивает солдат необходимым снаряжением, однако есть вещи, которые на сегодняшний день не входят в штатную комплектацию по линии Минобороны. Поэтому правительство региона, социально-ответственный бизнес, простые астраханцы активно помогают нашей армии сегодня", - написал Бабушкин в Telegram.Так, во время поездки губернатора в Борзой бойцы попросили его о специальных оружейных разгрузках, которые не входят в комплект экипировки, предоставляемой Минобороны. "Это дефицитная позиция, которой нет на складах, в профессиональных и охотничьих магазинах как в Астрахани, так и в других регионах. Скупаем поштучно, организовали собственное производство. В ближайшее время отправим первую партию в часть", - отметил Бабушкин.По его информации, с 30 сентября благотворительный фонд "Созвездие Добра" закупил 1500 спальных мешков, 600 ковриков, материал на 1000 вещмешков. Запущено производство еще 1500 спальных мешков. Помимо этого, регион регулярно закупает и отправляет в расположения частей термобелье, продукты питания, лопаты, пилы, утепленные резиновые сапоги, электрогенераторы.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

астраханская область

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, частичная мобилизация в россии