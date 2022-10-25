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В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2022
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В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2022
В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:44
2022-10-25T15:12
происшествия
авто
димитровград
ульяновская область
россия
дтп
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САМАРА, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла во вторник днем на проспекте Автостроителей, столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль ГАЗ."В результате ДТП шесть человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних детей (2005 и 2006 годов рождения)", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в полиции, после аварии шесть человек обратились в медучреждение за помощью, из них троим была оказана медицинская помощь, еще трое осмотрены медиками и отпущены домой.
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происшествия, авто, димитровград, ульяновская область, россия, дтп
Происшествия, Авто, Димитровград, Ульяновская область, Россия, ДТП
14:44 25.10.2022 (обновлено: 15:12 25.10.2022)
 
В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

В Димитровграде шесть человек пострадали в ДТП с автобусом ПАЗ и грузовиком ГАЗ

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и скорая
Сотрудники полиции и скорая - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники полиции и скорая. Архивное фото
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САМАРА, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла во вторник днем на проспекте Автостроителей, столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль ГАЗ.
"В результате ДТП шесть человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних детей (2005 и 2006 годов рождения)", - говорится в сообщении.
Как уточнили журналистам в полиции, после аварии шесть человек обратились в медучреждение за помощью, из них троим была оказана медицинская помощь, еще трое осмотрены медиками и отпущены домой.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Автомобиль сына Мантурова попал в ДТП на юго-востоке Москвы
 
ПроисшествияАвтоДимитровградУльяновская областьРоссияДТП
 
 
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