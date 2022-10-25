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В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2022

В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:44

2022-10-25T14:44

2022-10-25T15:12

происшествия

авто

димитровград

ульяновская область

россия

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САМАРА, 25 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Димитровграде Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла во вторник днем на проспекте Автостроителей, столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль ГАЗ."В результате ДТП шесть человек пострадали, в том числе двое несовершеннолетних детей (2005 и 2006 годов рождения)", - говорится в сообщении.Как уточнили журналистам в полиции, после аварии шесть человек обратились в медучреждение за помощью, из них троим была оказана медицинская помощь, еще трое осмотрены медиками и отпущены домой.

https://ria.ru/20221025/manturov-1826617373.html

димитровград

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происшествия, авто, димитровград, ульяновская область, россия, дтп