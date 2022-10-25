https://ria.ru/20221025/dtp-1826629868.html

В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке

В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке - РИА Новости, 25.10.2022

В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке

Mercedes наехал на автобусную остановку в Ленинском городском округе, погибла 16-летняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:24

2022-10-25T14:24

2022-10-25T14:30

происшествия

московская область (подмосковье)

mercedes

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Mercedes наехал на автобусную остановку в Ленинском городском округе, погибла 16-летняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.По данным главка, инцидент произошел во вторник в 7.50 на 1-м километре дороги "МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД-Слобода"."По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя Mercedes, не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась", - рассказал собеседник агентства.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в полиции.

https://ria.ru/20220805/dtp-1807573692.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), mercedes