https://ria.ru/20221025/dtp-1826629868.html
В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке
В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке - РИА Новости, 25.10.2022
В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке
Mercedes наехал на автобусную остановку в Ленинском городском округе, погибла 16-летняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:24
2022-10-25T14:24
2022-10-25T14:30
происшествия
московская область (подмосковье)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Mercedes наехал на автобусную остановку в Ленинском городском округе, погибла 16-летняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.По данным главка, инцидент произошел во вторник в 7.50 на 1-м километре дороги "МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД-Слобода"."По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя Mercedes, не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась", - рассказал собеседник агентства.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в полиции.
https://ria.ru/20220805/dtp-1807573692.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), mercedes
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Mercedes
14:24 25.10.2022 (обновлено: 14:30 25.10.2022)
В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке
Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье