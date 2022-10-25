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В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке - РИА Новости, 25.10.2022
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В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке
В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке - РИА Новости, 25.10.2022
В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке
Mercedes наехал на автобусную остановку в Ленинском городском округе, погибла 16-летняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:24
2022-10-25T14:30
происшествия
московская область (подмосковье)
mercedes
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Mercedes наехал на автобусную остановку в Ленинском городском округе, погибла 16-летняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.По данным главка, инцидент произошел во вторник в 7.50 на 1-м километре дороги "МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД-Слобода"."По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя Mercedes, не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась", - рассказал собеседник агентства.Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в полиции.
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происшествия, московская область (подмосковье), mercedes
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Mercedes
14:24 25.10.2022 (обновлено: 14:30 25.10.2022)
 
В Подмосковье Mercedes задавил девушку на остановке

Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Mercedes наехал на автобусную остановку в Ленинском городском округе, погибла 16-летняя девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
По данным главка, инцидент произошел во вторник в 7.50 на 1-м километре дороги "МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД-Слобода".
"По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя Mercedes, не справился с управлением, в результате чего произвел опрокидывание на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, добавили в полиции.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Mercedes
 
 
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