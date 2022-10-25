В Якутии расчистили федеральную трассу после ДТП с фурами
В Якутии расчистили федеральную трассу "Лена", где фуры попали в ДТП из-за гололедицы
Ситуация на федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена"
МОСКВА/ЯКУТСК, 25 окт - РИА Новости. Федеральную трассу "Лена" в Якутии, где на горном перевале Тит несколько фур столкнулись из-за гололедицы, уже расчистили, движение осуществляется штатном режиме, следует из информации республиканского минтранса.
Ранее в якутских соцсетях появилось видео с перевала Тит, расположенного на границе Алданского и Нерюнгринского районов. По данным очевидцев, несколько десятков фур стояли и пережидали погоду из-за снегопада и обледенения трассы. Когда же один грузовик попытался осилить горку, он скатился вниз и протаранил несколько других фур. По данным СМИ, в ДТП пострадало три грузовых автомобиля.
Как сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Якутии, на этом отрезке трассы ДТП не зафиксировано. "Пострадавших нет, местность отдаленная", - сказал собеседник агентства.
Минтранс Якутии со ссылкой на данные ФКУ Упрдор "Лена" отмечает, что ситуация на некоторых участках федеральной автодороги А-360 "Лена" остаётся напряжённой.
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"Перевал Тит, например, характеризуется сложным и затяжным подъемом. Многие водители большегрузного транспорта не используют цепи противоскольжения, что затрудняет движение по этому участку трассы. Напоминаем о необходимости использования цепей противоскольжения для беспрепятственного проезда в зимний период", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10 утра вторника по местному времени на перевале Тит работает техника, движение осуществляется в штатном режиме. Для очистки трассы "Лена" от снега задействовано 105 единиц спецтехники и 158 дорожных рабочих. Республиканский минтранс напоминает, что моментальному образованию ледяного наката способствуют особо неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и снег сопровождаются скачками температуры воздуха через нулевую отметку.