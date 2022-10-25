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Президент Израиля покажет в США факты применения иранских БПЛА на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
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Президент Израиля покажет в США факты применения иранских БПЛА на Украине
Президент Израиля покажет в США факты применения иранских БПЛА на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Президент Израиля покажет в США факты применения иранских БПЛА на Украине
Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США обнародует доказательства использования иранских дронов на территории Украины, сообщила пресс-служба РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:30
2022-10-25T20:30
в мире
ицхак герцог
джо байден
сша
израиль
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США обнародует доказательства использования иранских дронов на территории Украины, сообщила пресс-служба президента."Путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что на Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране. Президент Герцог представит представителям правительства США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На другом снимке изображен такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий на Украине", - говорится в сообщении.Как пишет пресс-служба, несмотря на то что Иран отрицает факт использования дронов и то, что для их маскировки добавлены российские штампы, на изображениях видно, что стабилизаторы беспилотников идентичны по своей конструкции, размерам и нумерации."Кроме того, можно сравнить двигатель беспилотника иранского производства, представленный на выставке в Иране в октябре 2014 года, с двигателями сбитых на Украине беспилотников, чтобы убедиться, что это одни и те же двигатели, интегрированные в беспилотники Shahed-136", - сообщает канцелярия."Еще раз Иран доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там. Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем", - сказал президент.Президент Израиля отправился с визитом в США по приглашению президента Джо Байдена. В ходе поездки запланированы встреча с Байденом в Белом доме, а также встречи с представителями американской администрации, руководством Конгресса и представителями американской еврейской общины.
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html
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в мире, ицхак герцог, джо байден, сша, израиль, иран
В мире, Ицхак Герцог, Джо Байден, США, Израиль, Иран
20:30 25.10.2022
 
Президент Израиля покажет в США факты применения иранских БПЛА на Украине

Президент Израиля Герцог обнародует в США факты применения иранских БПЛА на Украине

© РИА Новости / Кирилл РубцовИранский БПЛА на выставке форума "Армия-2022"
Иранский БПЛА на выставке форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Рубцов
Иранский БПЛА на выставке форума "Армия-2022". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США обнародует доказательства использования иранских дронов на территории Украины, сообщила пресс-служба президента.
"Путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что на Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране. Президент Герцог представит представителям правительства США изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021 года. На другом снимке изображен такой же беспилотник, сбитый во время боевых действий на Украине", - говорится в сообщении.
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Как пишет пресс-служба, несмотря на то что Иран отрицает факт использования дронов и то, что для их маскировки добавлены российские штампы, на изображениях видно, что стабилизаторы беспилотников идентичны по своей конструкции, размерам и нумерации.
"Кроме того, можно сравнить двигатель беспилотника иранского производства, представленный на выставке в Иране в октябре 2014 года, с двигателями сбитых на Украине беспилотников, чтобы убедиться, что это одни и те же двигатели, интегрированные в беспилотники Shahed-136", - сообщает канцелярия.
"Еще раз Иран доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там. Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем", - сказал президент.
Президент Израиля отправился с визитом в США по приглашению президента Джо Байдена. В ходе поездки запланированы встреча с Байденом в Белом доме, а также встречи с представителями американской администрации, руководством Конгресса и представителями американской еврейской общины.
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В миреИцхак ГерцогДжо БайденСШАИзраильИран
 
 
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