https://ria.ru/20221025/donory-1826663906.html

На "Госуслугах" появились сервисы для доноров

На "Госуслугах" появились сервисы для доноров - РИА Новости, 25.10.2022

На "Госуслугах" появились сервисы для доноров

На "Госуслугах" в разделе "Здоровье" появились сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщило Минцифры России. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:45

2022-10-25T15:45

2022-10-25T15:45

общество

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На "Госуслугах" в разделе "Здоровье" появились сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщило Минцифры России."Теперь в разделе "Здоровье" на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Сейчас доноры смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них и скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.Также для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на "Госуслугах" начал работать сервис подачи заявления на включение в федеральный регистр.Чтобы записаться в регистр, нужно выбрать на карте удобный рекрутинговый центр, подать заявление и дождаться, когда центр свяжется с вами и назначит удобное время визита.

https://ria.ru/20221025/5g-1826622189.html

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2022

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общество, россия