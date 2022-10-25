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На "Госуслугах" появились сервисы для доноров - РИА Новости, 25.10.2022
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На "Госуслугах" появились сервисы для доноров
На "Госуслугах" появились сервисы для доноров - РИА Новости, 25.10.2022
На "Госуслугах" появились сервисы для доноров
На "Госуслугах" в разделе "Здоровье" появились сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщило Минцифры России. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:45
2022-10-25T15:45
общество
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На "Госуслугах" в разделе "Здоровье" появились сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщило Минцифры России."Теперь в разделе "Здоровье" на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Сейчас доноры смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них и скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.Также для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на "Госуслугах" начал работать сервис подачи заявления на включение в федеральный регистр.Чтобы записаться в регистр, нужно выбрать на карте удобный рекрутинговый центр, подать заявление и дождаться, когда центр свяжется с вами и назначит удобное время визита.
https://ria.ru/20221025/5g-1826622189.html
https://ria.ru/20221025/telekomoborudovanie-1826470342.html
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общество, россия
Общество, Россия
15:45 25.10.2022
 
На "Госуслугах" появились сервисы для доноров

Минцифры сообщило о появлении на "Госуслугах" сервисов для доноров крови и костного мозга

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На "Госуслугах" в разделе "Здоровье" появились сервисы для доноров крови и костного мозга, сообщило Минцифры России.
"Теперь в разделе "Здоровье" на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:00
Минцифры подтвердило планы запуска сети 5G в России к 2024 году
Сейчас доноры смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них и скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.
Также для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на "Госуслугах" начал работать сервис подачи заявления на включение в федеральный регистр.
Чтобы записаться в регистр, нужно выбрать на карте удобный рекрутинговый центр, подать заявление и дождаться, когда центр свяжется с вами и назначит удобное время визита.
Сервер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:29
Минцифры рекомендовало госкомпаниям удвоить расходы на телекомоборудование
 
ОбществоРоссия
 
 
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