https://ria.ru/20221025/donetsk-1826700587.html

Кассетный боеприпас упал в центре Донецка

Кассетный боеприпас упал в центре Донецка - РИА Новости, 25.10.2022

Кассетный боеприпас упал в центре Донецка

Кассетный боеприпас упал в центре Донецка, под удар попала пиццерия, по предварительным данным, есть пострадавший, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:04

2022-10-25T17:04

2022-10-25T17:12

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Кассетный боеприпас упал в центре Донецка, под удар попала пиццерия, по предварительным данным, есть пострадавший, передает корреспондент РИА Новости.В центре Донецка, на пересечении улиц Университетской и Панфилова взорвался кассетный снаряд. При этом на осколках видны надписи на английском. Под ударом оказалась пиццерия - перед заведением видны следы крови.Свидетели сообщают минимум об одном пострадавшем, которого увезла скорая.

https://ria.ru/20221025/gorlovka-1826438063.html

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Кирилл Волков

донецк, происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр