https://ria.ru/20221025/donetsk-1826700587.html
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка - РИА Новости, 25.10.2022
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка, под удар попала пиццерия, по предварительным данным, есть пострадавший, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:04
2022-10-25T17:04
2022-10-25T17:12
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Кассетный боеприпас упал в центре Донецка, под удар попала пиццерия, по предварительным данным, есть пострадавший, передает корреспондент РИА Новости.В центре Донецка, на пересечении улиц Университетской и Панфилова взорвался кассетный снаряд. При этом на осколках видны надписи на английском. Под ударом оказалась пиццерия - перед заведением видны следы крови.Свидетели сообщают минимум об одном пострадавшем, которого увезла скорая.
https://ria.ru/20221025/gorlovka-1826438063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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17:04 25.10.2022 (обновлено: 17:12 25.10.2022)
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка
В центре Донецка упал кассетный боеприпас, пострадал один человек