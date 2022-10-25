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Кассетный боеприпас упал в центре Донецка - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/donetsk-1826700587.html
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка - РИА Новости, 25.10.2022
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка, под удар попала пиццерия, по предварительным данным, есть пострадавший, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:04
2022-10-25T17:12
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Кассетный боеприпас упал в центре Донецка, под удар попала пиццерия, по предварительным данным, есть пострадавший, передает корреспондент РИА Новости.В центре Донецка, на пересечении улиц Университетской и Панфилова взорвался кассетный снаряд. При этом на осколках видны надписи на английском. Под ударом оказалась пиццерия - перед заведением видны следы крови.Свидетели сообщают минимум об одном пострадавшем, которого увезла скорая.
https://ria.ru/20221025/gorlovka-1826438063.html
донецк
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украина
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донецк, происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:04 25.10.2022 (обновлено: 17:12 25.10.2022)
 
Кассетный боеприпас упал в центре Донецка

В центре Донецка упал кассетный боеприпас, пострадал один человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
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Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Кассетный боеприпас упал в центре Донецка, под удар попала пиццерия, по предварительным данным, есть пострадавший, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Донецка, на пересечении улиц Университетской и Панфилова взорвался кассетный снаряд. При этом на осколках видны надписи на английском. Под ударом оказалась пиццерия - перед заведением видны следы крови.
Свидетели сообщают минимум об одном пострадавшем, которого увезла скорая.
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
09:50Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли школу и поликлинику в Горловке
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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