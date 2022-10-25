https://ria.ru/20221025/donetsk-1826687568.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Украинские войска в 16.24 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:36

2022-10-25T16:36

2022-10-25T16:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.24 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.24 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика