https://ria.ru/20221025/donetsk-1826687568.html
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 16.24 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:36
2022-10-25T16:36
2022-10-25T16:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.24 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.24 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_76:0:1924:1386_1920x0_80_0_0_44d4c95ea8b1f12bebc9d9cf41edf1a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
16:36 25.10.2022 (обновлено: 16:51 25.10.2022)
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из "Града" по Петровскому району Донецка