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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/donetsk-1826687568.html
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"
Украинские войска в 16.24 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:36
2022-10-25T16:51
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.24 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.24 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
16:36 25.10.2022 (обновлено: 16:51 25.10.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из "Града" по Петровскому району Донецка

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града" на улице в Донецке
Осколки снаряда от Града на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града" на улице в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска в 16.24 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.24 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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