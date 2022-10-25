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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:36

2022-10-25T14:36

2022-10-25T14:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.17 (совпадает с мск - ред,) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 14.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.10 мск по станции Донецк-северный в Ясиноватой - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины