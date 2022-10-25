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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:36
2022-10-25T14:36
2022-10-25T14:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.17 (совпадает с мск - ред,) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 14.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.10 мск по станции Донецк-северный в Ясиноватой - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из "Града"