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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:36
2022-10-25T14:36
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.17 (совпадает с мск - ред,) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 14.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.10 мск по станции Донецк-северный в Ясиноватой - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:36 25.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из "Града"

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града" на улице в Донецке
Осколки снаряда от Града на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града" на улице в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.17 (совпадает с мск - ред,) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в 14.00 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.10 мск по станции Донецк-северный в Ясиноватой - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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