https://ria.ru/20221025/dnr-1826705513.html

Народный совет ДНР поддержал законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды

Народный совет ДНР поддержал законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 25.10.2022

Народный совет ДНР поддержал законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды

Народный совет Донецкой Народной Республики направил положительный отзыв на законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, рассказал РИА Новости председатель совета... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:15

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петр толстой

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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики направил положительный отзыв на законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, рассказал РИА Новости председатель совета Владимир Бидевка.В пресс-службе народного совета ДНР пояснили РИА Новости, что отзыв впервые направляется республикой в качестве субъекта РФ."На заседании народного совета Донецкой Народной Республики, основываясь на положениях федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, народным советом были проголосованы и даны отзывы на законопроекты, поступившие от Государственной Думы, направленные на защиту граждан Российской Федерации от пропаганды и навязывания нетрадиционных сексуальных отношений. Народный совет единогласно поддержал эти призывы", - сказал Бидевка.Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ГД внесен пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе. Также предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 5 миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221020/shtrafy-1825529824.html

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владимир бидёвка, петр толстой, россия, донецкая народная республика, госдума рф