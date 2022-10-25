Народный совет ДНР поддержал законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды
Председатель народного совета ДНР Бидевка: республика поддержала запрет ЛГБТ-пропаганды
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУдостоверение депутата Народного совета Донецкой народной республики
Удостоверение депутата Народного совета Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики направил положительный отзыв на законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, рассказал РИА Новости председатель совета Владимир Бидевка.
В пресс-службе народного совета ДНР пояснили РИА Новости, что отзыв впервые направляется республикой в качестве субъекта РФ.
"На заседании народного совета Донецкой Народной Республики, основываясь на положениях федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, народным советом были проголосованы и даны отзывы на законопроекты, поступившие от Государственной Думы, направленные на защиту граждан Российской Федерации от пропаганды и навязывания нетрадиционных сексуальных отношений. Народный совет единогласно поддержал эти призывы", - сказал Бидевка.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ГД внесен пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду ЛГБТ, ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные отношения, в СМИ и рекламе. Также предлагается ввести запрет на распространение среди детей информации, которая может вызвать желание сменить пол. Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят до 5 миллионов рублей, за пропаганду педофилии - до 10 миллионов рублей.