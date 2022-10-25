https://ria.ru/20221025/dnr-1826624047.html

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские боевики обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:08

2022-10-25T14:08

2022-10-25T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 13.35 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.34 мск по Кировскому и Петровскому районам Донецка - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато