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Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:15

2022-10-25T09:15

2022-10-25T09:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танк. Выпустив 92 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка, Ольгинка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 51 обстрел со стороны украинских войск.

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины