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Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:15
2022-10-25T09:15
2022-10-25T09:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танк. Выпустив 92 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка, Ольгинка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 51 обстрел со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по республике 92 боеприпаса за сутки