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Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/dnr-1826432592.html
Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:15
2022-10-25T09:15
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танк. Выпустив 92 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка, Ольгинка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 51 обстрел со стороны украинских войск.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
09:15 25.10.2022
 
Украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по республике 92 боеприпаса за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 92 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – артиллерию 155 миллиметров. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметров, танк. Выпустив 92 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Яковлевка, Александровка, Ольгинка.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 51 обстрел со стороны украинских войск.
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