https://ria.ru/20221025/dnr-1826428594.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Горловку - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Горловку

Украинские войска обстреливают Донецк, Докучаевск и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:51

2022-10-25T08:51

2022-10-25T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

докучаевск

сцкк

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк, Докучаевск и Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметров", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В 08:00 мск украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибра 155 миллиметров, а в 08:12 мск по Никитовскому району Горловки — шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Кроме того, в 08:35 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/diversanty-1826389838.html

https://ria.ru/20221025/himars-1826410869.html

горловка

донецк

докучаевск

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в мире, горловка, донецк, докучаевск, сцкк, стирол, нато