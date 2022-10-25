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Российский офицер рассказал о бое с украинскими диверсантами - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/diversanty-1826420252.html
Российский офицер рассказал о бое с украинскими диверсантами
Российский офицер рассказал о бое с украинскими диверсантами - РИА Новости, 25.10.2022
Российский офицер рассказал о бое с украинскими диверсантами
Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром "до последнего магазина" вел бой с... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T05:30
2022-10-25T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром "до последнего магазина" вел бой с украинскими диверсантами, которые пытались передать сведения о замаскированной российской технике.Как сообщил офицер, слова которого приводит Минобороны, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа противника. Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.Вдвоем с другим офицером он вел сковывающий диверсантов бой "до последнего магазина" и ждали прибытия штурмовых групп.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия
05:30 25.10.2022 (обновлено: 10:28 25.10.2022)
 
Российский офицер рассказал о бое с украинскими диверсантами

Командир роты морпехов Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ до последнего магазина

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие морской пехоты ВС России в Мариуполе
Военнослужащие морской пехоты ВС России в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие морской пехоты ВС России в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как вместе с еще одним командиром "до последнего магазина" вел бой с украинскими диверсантами, которые пытались передать сведения о замаскированной российской технике.
Как сообщил офицер, слова которого приводит Минобороны, в район, где была замаскирована военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа противника. Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения.

"В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой. И в дальнейшем (ДРГ. — Прим. ред.) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти", — рассказал Данилов.

Вдвоем с другим офицером он вел сковывающий диверсантов бой "до последнего магазина" и ждали прибытия штурмовых групп.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссия
 
 
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