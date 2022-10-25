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СМИ: полякам пришлось затянуть пояса - РИА Новости, 25.10.2022
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СМИ: полякам пришлось затянуть пояса
СМИ: полякам пришлось затянуть пояса - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ: полякам пришлось затянуть пояса
В условиях тотальной дороговизны поляки стали охотиться за скидками и покупать продукты с истекающим сроком годности, пишет издание Fakt. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T06:20
2022-10-25T11:08
в мире
польша
продукты
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В условиях тотальной дороговизны поляки стали охотиться за скидками и покупать продукты с истекающим сроком годности, пишет издание Fakt.В магазинах, говорится в статье, нет ни одного товара, который бы не подорожал за последнее время. Жители Польши переживают, что им придется отказаться от некоторых продуктов, если ситуация не улучшится.Среди причин такого положения дел собеседники издания называют пандемию, конфликт на Украине, кризис и ситуацию в стране. По официальным данным, инфляция достигла 17,2 процента, но большинство респондентов признаются, что, по их ощущениям, реальный рост цен гораздо выше — как минимум на треть.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию прежде всего в самих европейских странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.
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в мире, польша, продукты, украина
В мире, Польша, Продукты, Украина
06:20 25.10.2022 (обновлено: 11:08 25.10.2022)
 
СМИ: полякам пришлось затянуть пояса

Fakt: поляки из-за высоких цен начали покупать товары с истекающим сроком годности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТорговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В условиях тотальной дороговизны поляки стали охотиться за скидками и покупать продукты с истекающим сроком годности, пишет издание Fakt.
В магазинах, говорится в статье, нет ни одного товара, который бы не подорожал за последнее время. Жители Польши переживают, что им придется отказаться от некоторых продуктов, если ситуация не улучшится.
Среди причин такого положения дел собеседники издания называют пандемию, конфликт на Украине, кризис и ситуацию в стране. По официальным данным, инфляция достигла 17,2 процента, но большинство респондентов признаются, что, по их ощущениям, реальный рост цен гораздо выше — как минимум на треть.
"Как долго еще можно затягивать пояса?" — задается Fakt вопросом.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию прежде всего в самих европейских странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.
Варшава - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:22
Жители Польши стали чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщают СМИ
 
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