06:20 25.10.2022 (обновлено: 11:08 25.10.2022)
СМИ: полякам пришлось затянуть пояса
Fakt: поляки из-за высоких цен начали покупать товары с истекающим сроком годности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТорговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В условиях тотальной дороговизны поляки стали охотиться за скидками и покупать продукты с истекающим сроком годности, пишет издание Fakt.
В магазинах, говорится в статье, нет ни одного товара, который бы не подорожал за последнее время. Жители Польши переживают, что им придется отказаться от некоторых продуктов, если ситуация не улучшится.
Среди причин такого положения дел собеседники издания называют пандемию, конфликт на Украине, кризис и ситуацию в стране. По официальным данным, инфляция достигла 17,2 процента, но большинство респондентов признаются, что, по их ощущениям, реальный рост цен гораздо выше — как минимум на треть.
"Как долго еще можно затягивать пояса?" — задается Fakt вопросом.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию прежде всего в самих европейских странах. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа зашла в санкционный тупик.