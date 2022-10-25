https://ria.ru/20221025/didenko-1826747422.html

Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР

Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 25.10.2022

Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и сам его возглавил, об этом РИА Новости сообщил источник,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:50

2022-10-25T18:50

2022-10-25T18:59

политика

лдпр

василий власов

алексей диденко (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и сам его возглавил, об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией."Слуцкий снял с должности Диденко и сам возглавил центральный аппарат", - рассказал собеседник агентства.Ранее РИА новости сообщили, что должность замглавы фракции ЛДПР в ГД вместо Василия Власова займет замглавы комитета ГД по здравоохранению Сергей Леонов.

https://ria.ru/20221017/regiony-1824695848.html

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политика, лдпр, василий власов, алексей диденко (политик), госдума рф