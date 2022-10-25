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Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 25.10.2022
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Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР
Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР - РИА Новости, 25.10.2022
Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и сам его возглавил, об этом РИА Новости сообщил источник,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:50
2022-10-25T18:59
политика
лдпр
василий власов
алексей диденко (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и сам его возглавил, об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией."Слуцкий снял с должности Диденко и сам возглавил центральный аппарат", - рассказал собеседник агентства.Ранее РИА новости сообщили, что должность замглавы фракции ЛДПР в ГД вместо Василия Власова займет замглавы комитета ГД по здравоохранению Сергей Леонов.
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политика, лдпр, василий власов, алексей диденко (политик), госдума рф
Политика, ЛДПР, Василий Власов, Алексей Диденко (политик), Госдума РФ
18:50 25.10.2022 (обновлено: 18:59 25.10.2022)
 
Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата ЛДПР

Источник: Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии ЛДПР Диденко

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий снял с должности руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко и сам его возглавил, об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Слуцкий снял с должности Диденко и сам возглавил центральный аппарат", - рассказал собеседник агентства.
Ранее РИА новости сообщили, что должность замглавы фракции ЛДПР в ГД вместо Василия Власова займет замглавы комитета ГД по здравоохранению Сергей Леонов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 18:50Специальная военная операция на Украине
Слуцкий будет лично курировать в ЛДПР все четыре новых региона
 
ПолитикаЛДПРВасилий ВласовАлексей Диденко (политик)Госдума РФ
 
 
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