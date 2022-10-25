https://ria.ru/20221025/dengi-1826412917.html

Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги

Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги

Выбирая между способами сохранить или приумножить свои средства, необходимо опираться на понятные для вас рыночные механизмы, рассказал "Прайму" директор... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T02:17

2022-10-25T02:17

2022-10-25T02:17

экономика

андрей аржанухин

accent capital

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776108835_0:30:3124:1787_1920x0_80_0_0_816fd77b1277c723d9bd8de05ec823db.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Выбирая между способами сохранить или приумножить свои средства, необходимо опираться на понятные для вас рыночные механизмы, рассказал "Прайму" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.Акции, по его словам, традиционно опережали по доходности инфляцию. Однако сейчас, как отметил эксперт, имеют подобный потенциал и облигации.Наиболее надежными бумагами Аржанухин назвал консервативные, которые выпускает государство или крупная компания.Эксперт отметил, что многие аналитики видят хороший потенциал в золоте. Однако металлические счета стоит рассматривать только в надежных банках, так как на них не распространяется система страхования вкладов, отметил он.Финансист также рассказал о привлекательности валют в среднесрочной и краткосрочной перспективах. По его мнению, инвестировать в них необходимо именно тогда, когда у вас нет четкого срока, в который вложенные средства могут вам понадобиться. Недвижимость, по мнению специалиста, потеряла свою актуальность в качестве инструмента инвестиции, если речь идет именно о жилом секторе.

https://realty.ria.ru/20221018/zhile-1824675522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, андрей аржанухин, accent capital