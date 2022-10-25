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Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги - РИА Новости, 25.10.2022
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Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги
Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги
Выбирая между способами сохранить или приумножить свои средства, необходимо опираться на понятные для вас рыночные механизмы, рассказал "Прайму" директор... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:17
2022-10-25T02:17
экономика
андрей аржанухин
accent capital
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Выбирая между способами сохранить или приумножить свои средства, необходимо опираться на понятные для вас рыночные механизмы, рассказал "Прайму" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.Акции, по его словам, традиционно опережали по доходности инфляцию. Однако сейчас, как отметил эксперт, имеют подобный потенциал и облигации.Наиболее надежными бумагами Аржанухин назвал консервативные, которые выпускает государство или крупная компания.Эксперт отметил, что многие аналитики видят хороший потенциал в золоте. Однако металлические счета стоит рассматривать только в надежных банках, так как на них не распространяется система страхования вкладов, отметил он.Финансист также рассказал о привлекательности валют в среднесрочной и краткосрочной перспективах. По его мнению, инвестировать в них необходимо именно тогда, когда у вас нет четкого срока, в который вложенные средства могут вам понадобиться. Недвижимость, по мнению специалиста, потеряла свою актуальность в качестве инструмента инвестиции, если речь идет именно о жилом секторе.
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экономика, андрей аржанухин, accent capital
Экономика, Андрей Аржанухин, Accent Capital
02:17 25.10.2022
 
Эксперт объяснил, в чем сейчас хранить деньги

Финансист Аржанухин посоветовал хранить сбережения в акциях, облигациях и золоте

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкГрафик на мониторе компьютера трейдера
График на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Выбирая между способами сохранить или приумножить свои средства, необходимо опираться на понятные для вас рыночные механизмы, рассказал "Прайму" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.
Акции, по его словам, традиционно опережали по доходности инфляцию. Однако сейчас, как отметил эксперт, имеют подобный потенциал и облигации.
Наиболее надежными бумагами Аржанухин назвал консервативные, которые выпускает государство или крупная компания.
Эксперт отметил, что многие аналитики видят хороший потенциал в золоте. Однако металлические счета стоит рассматривать только в надежных банках, так как на них не распространяется система страхования вкладов, отметил он.
Финансист также рассказал о привлекательности валют в среднесрочной и краткосрочной перспективах. По его мнению, инвестировать в них необходимо именно тогда, когда у вас нет четкого срока, в который вложенные средства могут вам понадобиться. Недвижимость, по мнению специалиста, потеряла свою актуальность в качестве инструмента инвестиции, если речь идет именно о жилом секторе.
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ЭкономикаАндрей АржанухинAccent Capital
 
 
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