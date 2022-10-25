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На евродепутата завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге"

На евродепутата завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге" - РИА Новости, 25.10.2022

На евродепутата завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге"

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани рассказал РИА Новости, что во Франции против него идет расследование в связи с работой в ассоциации... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:39

2022-10-25T19:39

2022-10-25T19:39

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ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани рассказал РИА Новости, что во Франции против него идет расследование в связи с работой в ассоциации "Франко-российский диалог"."Дело было заведено год назад, но с тех пор ко мне не обратился ни один судья. Я был бы рад, чтобы это расследование побыстрее завершилось. Во Франции, если вы хотите испортить чью-то репутацию, заведите дело, которое никогда не завершится: гораздо удобнее говорить, что против кого-то начато расследование, вместо того, чтобы действительно провести его и ничего не обнаружить", - заявил Мариани.Накануне газета Monde сообщила, что против Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог", а также бывшего французского сенатора Ива Поццо Ди Борго 29 сентября 2021 года подразделением прокуратуры Парижа, занимающимся борьбой с организованной преступностью (Junalco), было начато расследование по подозрению в коррупции и злоупотреблению влиянием.Первое расследование касается исключительно Мариани, подозреваемого в злоупотреблении доверием и отмывании денег в связи с работой в ассоциации. Второе дело против двух французских политиков начато по подозрению в торговле влиянием и коррупции. Оба дела открыты в связи с отчетом Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin), опубликованным в мае 2021 года. Мариани отметил, что отчет появился за месяц до региональных выборов во Франции в июне 2021 года, на которых он был кандидатом.Евродепутат сообщил, что никогда не получал платы от ассоциации, назвав расследование "охотой на ведьм".Мариани отметил, что "Франко-российский диалог" переживает трудные времена по причине отсутствия взносов от участников с российской стороны, невозможных из-за санкций. Однако ассоциация продолжает организовывать мероприятия онлайн и планирует начать работу в новом офисе после того, как ей пришлось покинуть прежнее помещение.Ассоциация "Франко-российский диалог" была основана во Франции в 2004 году группой предпринимателей, политиков, деятелей науки и культуры двух стран под патронажем бывшего президента Франции Жака Ширака и президента РФ Владимира Путина. Ее сопредседателями являются депутат Госдумы Сергей Катасонов и депутат Европарламента Тьерри Мариани. Целью работы ассоциации является развитие экономических и культурных связей между Россией и Францией.

https://ria.ru/20221025/savelev-1826665112.html

https://ria.ru/20221022/frantsiya-1825840675.html

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в мире, тьерри мариани, ив поццо ди борго, жак ширак, париж, франция, госдума рф, россия, европарламент