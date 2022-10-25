https://ria.ru/20221025/delo-1826759322.html
На евродепутата завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге"
На евродепутата завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге" - РИА Новости, 25.10.2022
На евродепутата завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге"
Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани рассказал РИА Новости, что во Франции против него идет расследование в связи с работой в ассоциации... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:39
2022-10-25T19:39
2022-10-25T19:39
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ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани рассказал РИА Новости, что во Франции против него идет расследование в связи с работой в ассоциации "Франко-российский диалог"."Дело было заведено год назад, но с тех пор ко мне не обратился ни один судья. Я был бы рад, чтобы это расследование побыстрее завершилось. Во Франции, если вы хотите испортить чью-то репутацию, заведите дело, которое никогда не завершится: гораздо удобнее говорить, что против кого-то начато расследование, вместо того, чтобы действительно провести его и ничего не обнаружить", - заявил Мариани.Накануне газета Monde сообщила, что против Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог", а также бывшего французского сенатора Ива Поццо Ди Борго 29 сентября 2021 года подразделением прокуратуры Парижа, занимающимся борьбой с организованной преступностью (Junalco), было начато расследование по подозрению в коррупции и злоупотреблению влиянием.Первое расследование касается исключительно Мариани, подозреваемого в злоупотреблении доверием и отмывании денег в связи с работой в ассоциации. Второе дело против двух французских политиков начато по подозрению в торговле влиянием и коррупции. Оба дела открыты в связи с отчетом Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin), опубликованным в мае 2021 года. Мариани отметил, что отчет появился за месяц до региональных выборов во Франции в июне 2021 года, на которых он был кандидатом.Евродепутат сообщил, что никогда не получал платы от ассоциации, назвав расследование "охотой на ведьм".Мариани отметил, что "Франко-российский диалог" переживает трудные времена по причине отсутствия взносов от участников с российской стороны, невозможных из-за санкций. Однако ассоциация продолжает организовывать мероприятия онлайн и планирует начать работу в новом офисе после того, как ей пришлось покинуть прежнее помещение.Ассоциация "Франко-российский диалог" была основана во Франции в 2004 году группой предпринимателей, политиков, деятелей науки и культуры двух стран под патронажем бывшего президента Франции Жака Ширака и президента РФ Владимира Путина. Ее сопредседателями являются депутат Госдумы Сергей Катасонов и депутат Европарламента Тьерри Мариани. Целью работы ассоциации является развитие экономических и культурных связей между Россией и Францией.
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в мире, тьерри мариани, ив поццо ди борго, жак ширак, париж, франция, госдума рф, россия, европарламент
В мире, Тьерри Мариани, Ив Поццо ди Борго, Жак Ширак, Париж, Франция, Госдума РФ, Россия, Европарламент
На евродепутата завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге"
На евродепутата Мариани завели дело из-за его работы во "Франко-российском диалоге"
ПАРИЖ, 25 окт – РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани рассказал РИА Новости, что во Франции против него идет расследование в связи с работой в ассоциации "Франко-российский диалог".
"Дело было заведено год назад, но с тех пор ко мне не обратился ни один судья. Я был бы рад, чтобы это расследование побыстрее завершилось. Во Франции, если вы хотите испортить чью-то репутацию, заведите дело, которое никогда не завершится: гораздо удобнее говорить, что против кого-то начато расследование, вместо того, чтобы действительно провести его и ничего не обнаружить", - заявил Мариани.
Накануне газета Monde сообщила, что против Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог", а также бывшего французского сенатора Ива Поццо Ди Борго
29 сентября 2021 года подразделением прокуратуры Парижа
, занимающимся борьбой с организованной преступностью (Junalco), было начато расследование по подозрению в коррупции и злоупотреблению влиянием.
Первое расследование касается исключительно Мариани, подозреваемого в злоупотреблении доверием и отмывании денег в связи с работой в ассоциации. Второе дело против двух французских политиков начато по подозрению в торговле влиянием и коррупции. Оба дела открыты в связи с отчетом Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Франции (Tracfin), опубликованным в мае 2021 года. Мариани отметил, что отчет появился за месяц до региональных выборов во Франции в июне 2021 года, на которых он был кандидатом.
Евродепутат сообщил, что никогда не получал платы от ассоциации, назвав расследование "охотой на ведьм".
"Это часть информационной войны, которая сейчас ведется против всех, кто высказывает другую точку зрения. Во Франции сегодня невозможно быть - я не хочу говорить "пророссийским" - просто сейчас здесь не принято поддерживать мир, а не войну", - сказал политик.
Мариани отметил, что "Франко-российский диалог" переживает трудные времена по причине отсутствия взносов от участников с российской стороны, невозможных из-за санкций. Однако ассоциация продолжает организовывать мероприятия онлайн и планирует начать работу в новом офисе после того, как ей пришлось покинуть прежнее помещение.
Ассоциация "Франко-российский диалог" была основана во Франции в 2004 году группой предпринимателей, политиков, деятелей науки и культуры двух стран под патронажем бывшего президента Франции Жака Ширака
и президента РФ Владимира Путина
. Ее сопредседателями являются депутат Госдумы Сергей Катасонов
и депутат Европарламента
Тьерри Мариани. Целью работы ассоциации является развитие экономических и культурных связей между Россией и Францией.