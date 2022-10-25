https://ria.ru/20221025/delo-1826643011.html

В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка - РИА Новости, 25.10.2022

В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

Уголовное дело завели после того, как Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале региональной... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:59

2022-10-25T14:59

2022-10-25T14:59

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась."Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter.Подмосковный СК сообщил, что намерен забрать себе дело, которое расследует полиция.

https://ria.ru/20221025/dtp-1826636139.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes