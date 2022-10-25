https://ria.ru/20221025/delo-1826643011.html
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка - РИА Новости, 25.10.2022
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка
Уголовное дело завели после того, как Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале региональной... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:59
2022-10-25T14:59
2022-10-25T14:59
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152465/58/1524655853_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_2cb9f1fb5d9d2b164ccfb8165885392d.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась."Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter.Подмосковный СК сообщил, что намерен забрать себе дело, которое расследует полиция.
https://ria.ru/20221025/dtp-1826636139.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152465/58/1524655853_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f805886db5b44cb5533584b87506eb1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка
Прокуратура завела дело после гибели 16-летней девушки в ДТП на остановке в Подмосковье