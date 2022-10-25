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В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка - РИА Новости, 25.10.2022
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В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка - РИА Новости, 25.10.2022
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка
Уголовное дело завели после того, как Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале региональной... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:59
2022-10-25T14:59
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась."Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter.Подмосковный СК сообщил, что намерен забрать себе дело, которое расследует полиция.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
14:59 25.10.2022
 
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

Прокуратура завела дело после гибели 16-летней девушки в ДТП на остановке в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина на остановке общественного транспорта
Женщина на остановке общественного транспорта - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина на остановке общественного транспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как Mercedes задавил 16-летнюю девушку на автобусной остановке в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Авария произошла во вторник в 7.50 в Ленинском городском округе Подмосковья. По предварительным данным полиции, водитель Mercedes не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку. В это время там находилась 16-летняя девушка, она скончалась.
"Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что в аварии участвовал фургон Mercedes-Benz Sprinter.
Подмосковный СК сообщил, что намерен забрать себе дело, которое расследует полиция.
Сотрудники полиции и скорая - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:44
В Ульяновской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
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