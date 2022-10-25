https://ria.ru/20221025/chita-1826426692.html

Все школы Читы эвакуируют из-за угрозы минирования, сообщил источник

Все школы Читы эвакуируют из-за угрозы минирования, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2022

Все школы Читы эвакуируют из-за угрозы минирования, сообщил источник

Учеников и сотрудников всех школ Читы эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости источник в сфере образования. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:29

2022-10-25T08:29

2022-10-25T08:29

чита

происшествия

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ЧИТА, 25 окт - РИА Новости. Учеников и сотрудников всех школ Читы эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости источник в сфере образования.По словам источника, эвакуируют все школы города. На месте работают сотрудники экстренных служб.Это третье сообщение о минировании школ в Чите за месяц. Также в октябре сообщения о взрывных устройствах в Чите получали колледжи и университеты города, суды и военкомат. Угрозы не подтвердились.Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чита, происшествия