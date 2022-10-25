https://ria.ru/20221025/chita-1826426692.html
Все школы Читы эвакуируют из-за угрозы минирования, сообщил источник
Все школы Читы эвакуируют из-за угрозы минирования, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2022
Все школы Читы эвакуируют из-за угрозы минирования, сообщил источник
Учеников и сотрудников всех школ Читы эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости источник в сфере образования. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:29
2022-10-25T08:29
2022-10-25T08:29
чита
происшествия
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ЧИТА, 25 окт - РИА Новости. Учеников и сотрудников всех школ Читы эвакуируют из-за угрозы "минирования", сообщил РИА Новости источник в сфере образования.По словам источника, эвакуируют все школы города. На месте работают сотрудники экстренных служб.Это третье сообщение о минировании школ в Чите за месяц. Также в октябре сообщения о взрывных устройствах в Чите получали колледжи и университеты города, суды и военкомат. Угрозы не подтвердились.Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, происшествия
Все школы Читы эвакуируют из-за угрозы минирования, сообщил источник
Учеников и сотрудников школ Читы эвакуируют из-за сообщений о минировании