https://ria.ru/20221025/bremya-1826416197.html

В США объяснили, почему не надо помогать Украине

В США объяснили, почему не надо помогать Украине - РИА Новости, 25.10.2022

В США объяснили, почему не надо помогать Украине

Американские налогоплательщики изнывают под тяжким бременем помощи Украине, пишет в статье для издания Washington Examiner обозреватель Том Роган. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T02:50

2022-10-25T02:50

2022-10-25T02:50

том роган

джо байден

сергей лавров

украина

сша

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евросоюз

нато

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американские налогоплательщики изнывают под тяжким бременем помощи Украине, пишет в статье для издания Washington Examiner обозреватель Том Роган.Поддержка США для Украины очень важна, отмечает автор, однако европейским союзникам следует активнее включаться в процесс. "Абсурдно, что самые богатые европейские державы делают так мало по сравнению с США для поддержания демократической безопасности своего континента", - пишет Роган.Он напоминает, что общий ВВП ЕС составляет примерно 90% от ВВП США. Однако Соединенные Штаты тратят на разноплановую помощь Украине (военную, финансовую, гуманитарную) 45,5% всего ее объема, а институты ЕС и его ведущие экономические державы — Франция, Германия и Италия — менее 12,3%."И если США не захотят потребовать от союзников разделения общего бремени расходов по помощи Украине в таких объемах, которые эти наши союзники способны реально нести, американская поддержка нашего союза будет истощаться", - резюмирует Роган.Бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман, в свою очередь, заявил, что поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов. По его оценкам, выделенные президентом США Джо Байденом пакеты военной помощи Киеву на общую сумму в 17,6 миллиарда долларов определенно ограничивают собственные запасы страны и ее боеготовность.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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том роган, джо байден, сергей лавров, украина, сша, россия, евросоюз, нато, в мире