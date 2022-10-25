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В США объяснили, почему не надо помогать Украине - РИА Новости, 25.10.2022
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В США объяснили, почему не надо помогать Украине
В США объяснили, почему не надо помогать Украине - РИА Новости, 25.10.2022
В США объяснили, почему не надо помогать Украине
Американские налогоплательщики изнывают под тяжким бременем помощи Украине, пишет в статье для издания Washington Examiner обозреватель Том Роган. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:50
2022-10-25T02:50
том роган
джо байден
сергей лавров
украина
сша
россия
евросоюз
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американские налогоплательщики изнывают под тяжким бременем помощи Украине, пишет в статье для издания Washington Examiner обозреватель Том Роган.Поддержка США для Украины очень важна, отмечает автор, однако европейским союзникам следует активнее включаться в процесс. "Абсурдно, что самые богатые европейские державы делают так мало по сравнению с США для поддержания демократической безопасности своего континента", - пишет Роган.Он напоминает, что общий ВВП ЕС составляет примерно 90% от ВВП США. Однако Соединенные Штаты тратят на разноплановую помощь Украине (военную, финансовую, гуманитарную) 45,5% всего ее объема, а институты ЕС и его ведущие экономические державы — Франция, Германия и Италия — менее 12,3%."И если США не захотят потребовать от союзников разделения общего бремени расходов по помощи Украине в таких объемах, которые эти наши союзники способны реально нести, американская поддержка нашего союза будет истощаться", - резюмирует Роган.Бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман, в свою очередь, заявил, что поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов. По его оценкам, выделенные президентом США Джо Байденом пакеты военной помощи Киеву на общую сумму в 17,6 миллиарда долларов определенно ограничивают собственные запасы страны и ее боеготовность.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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том роган, джо байден, сергей лавров, украина, сша, россия, евросоюз, нато, в мире
Том Роган, Джо Байден, Сергей Лавров, Украина, США, Россия, Евросоюз, НАТО, В мире
02:50 25.10.2022
 
В США объяснили, почему не надо помогать Украине

Washington Examiner: налогоплательщики в США изнывают под бременем помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американские налогоплательщики изнывают под тяжким бременем помощи Украине, пишет в статье для издания Washington Examiner обозреватель Том Роган.
"Если десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков идут на Украину, мы достойны того, чтобы знать, каковы цели (президента США Джо – ред.) Байдена в этой стране", - говорится в публикации.
Поддержка США для Украины очень важна, отмечает автор, однако европейским союзникам следует активнее включаться в процесс. "Абсурдно, что самые богатые европейские державы делают так мало по сравнению с США для поддержания демократической безопасности своего континента", - пишет Роган.
Он напоминает, что общий ВВП ЕС составляет примерно 90% от ВВП США. Однако Соединенные Штаты тратят на разноплановую помощь Украине (военную, финансовую, гуманитарную) 45,5% всего ее объема, а институты ЕС и его ведущие экономические державы — Франция, Германия и Италия — менее 12,3%.
"И если США не захотят потребовать от союзников разделения общего бремени расходов по помощи Украине в таких объемах, которые эти наши союзники способны реально нести, американская поддержка нашего союза будет истощаться", - резюмирует Роган.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине
Бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман, в свою очередь, заявил, что поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов. По его оценкам, выделенные президентом США Джо Байденом пакеты военной помощи Киеву на общую сумму в 17,6 миллиарда долларов определенно ограничивают собственные запасы страны и ее боеготовность.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Том РоганДжо БайденСергей ЛавровУкраинаСШАРоссияЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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