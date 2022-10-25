https://ria.ru/20221025/bomba-1826609067.html

В Кремле осудили отрицание планов Киева создать "грязную бомбу"

В Кремле осудили отрицание планов Киева создать "грязную бомбу" - РИА Новости, 25.10.2022

В Кремле осудили отрицание планов Киева создать "грязную бомбу"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отрицание планов украинских властей создать "грязную бомбу" непозволительным на фоне возможной угрозы. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:28

2022-10-25T13:28

2022-10-25T15:29

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отрицание планов украинских властей создать "грязную бомбу" непозволительным на фоне возможной угрозы. Ранее СМИ сообщили, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Вашингтон отвергает предупреждения России относительно Киева. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен выступили с аналогичными заявлениями."Этот подход — далекий от серьезности. Этот подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести вот этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями", — сказал Песков журналистам.Как заявили накануне в министерстве обороны, киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Минобороны в связи с возможной провокацией привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При детонации контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. Как следует из презентации Минобороны, при подрыве Украиной "грязной бомбы" изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826358112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина