07:58 25.10.2022 (обновлено: 08:04 25.10.2022)
В МИД Японии воздержались от оценки заявления России о "грязной бомбе"
Глава МИД Японии Хаяси не стал оценивать заявления о создаваемой Киевом "грязной бомбе"
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался давать какие-либо предварительные оценки относительно заявлений с российской стороны о намерении Украины осуществить провокацию с использованием "грязной бомбы" и утверждений западных стран о ложности этих обвинений, подчеркнув, что любая эскалация ситуации "не может быть оправдана".
Отвечая на просьбу журналиста газеты "Иомиури" прокомментировать подобные заявления России и западных стран, глава японского МИД лишь констатировал наличие таких позиций, добавив, что "США, Великобритания и Франция заявили, что подобные обвинения со стороны РФ являются ложными и любые подобные заявления должны быть отвергнуты".
"Что касается японской позиции. Не исключается, что российская сторона может использовать это как оправдание для дальнейшей эскалации ситуации, но я бы хотел воздержаться от каких-либо предварительных оценок этого. Однако, любая эскалация с российской стороны не может быть оправдана, и Япония намерена пристально следить за развитием ситуации с высокой долей обеспокоенности", - подчеркнул Хаяси.
Он также вновь повторил призыв к РФ "отвести войска обратно на свою территорию".
Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.