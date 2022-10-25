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В МИД Японии воздержались от оценки заявления России о "грязной бомбе" - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/bomba-1826424503.html
В МИД Японии воздержались от оценки заявления России о "грязной бомбе"
В МИД Японии воздержались от оценки заявления России о "грязной бомбе" - РИА Новости, 25.10.2022
В МИД Японии воздержались от оценки заявления России о "грязной бомбе"
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался давать какие-либо предварительные оценки относительно заявлений с российской стороны о намерении Украины осуществить... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T07:58
2022-10-25T08:04
специальная военная операция на украине
есимаса хаяси
игорь кириллов
россия
украина
япония
мид японии‎
вооруженные силы рф
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ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался давать какие-либо предварительные оценки относительно заявлений с российской стороны о намерении Украины осуществить провокацию с использованием "грязной бомбы" и утверждений западных стран о ложности этих обвинений, подчеркнув, что любая эскалация ситуации "не может быть оправдана".Отвечая на просьбу журналиста газеты "Иомиури" прокомментировать подобные заявления России и западных стран, глава японского МИД лишь констатировал наличие таких позиций, добавив, что "США, Великобритания и Франция заявили, что подобные обвинения со стороны РФ являются ложными и любые подобные заявления должны быть отвергнуты"."Что касается японской позиции. Не исключается, что российская сторона может использовать это как оправдание для дальнейшей эскалации ситуации, но я бы хотел воздержаться от каких-либо предварительных оценок этого. Однако, любая эскалация с российской стороны не может быть оправдана, и Япония намерена пристально следить за развитием ситуации с высокой долей обеспокоенности", - подчеркнул Хаяси.Он также вновь повторил призыв к РФ "отвести войска обратно на свою территорию".Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221024/sovbez-1826408467.html
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есимаса хаяси, игорь кириллов, россия, украина, япония, мид японии‎, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Есимаса Хаяси, Игорь Кириллов, Россия, Украина, Япония, МИД Японии‎, Вооруженные силы РФ
07:58 25.10.2022 (обновлено: 08:04 25.10.2022)
 
В МИД Японии воздержались от оценки заявления России о "грязной бомбе"

Глава МИД Японии Хаяси не стал оценивать заявления о создаваемой Киевом "грязной бомбе"

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси отказался давать какие-либо предварительные оценки относительно заявлений с российской стороны о намерении Украины осуществить провокацию с использованием "грязной бомбы" и утверждений западных стран о ложности этих обвинений, подчеркнув, что любая эскалация ситуации "не может быть оправдана".
Отвечая на просьбу журналиста газеты "Иомиури" прокомментировать подобные заявления России и западных стран, глава японского МИД лишь констатировал наличие таких позиций, добавив, что "США, Великобритания и Франция заявили, что подобные обвинения со стороны РФ являются ложными и любые подобные заявления должны быть отвергнуты".
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Россия запросила обсуждение в Совбезе ООН подготовки Киевом "грязной бомбы"
"Что касается японской позиции. Не исключается, что российская сторона может использовать это как оправдание для дальнейшей эскалации ситуации, но я бы хотел воздержаться от каких-либо предварительных оценок этого. Однако, любая эскалация с российской стороны не может быть оправдана, и Япония намерена пристально следить за развитием ситуации с высокой долей обеспокоенности", - подчеркнул Хаяси.
Он также вновь повторил призыв к РФ "отвести войска обратно на свою территорию".
Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 23:16Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 24 октября: Минобороны раскрыло план Киева по "грязной бомбе"
 
Специальная военная операция на УкраинеЕсимаса ХаясиИгорь КирилловРоссияУкраинаЯпонияМИД Японии‎Вооруженные силы РФ
 
 
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