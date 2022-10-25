https://ria.ru/20221025/bespilotniki-1826730804.html
Саратовские власти запретили использовать беспилотники
Саратовские власти запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 25.10.2022
Саратовские власти запретили использовать беспилотники
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после президентского указа об уровне базовой готовности запретил в регионе использование беспилотников всем, кроме РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:06
2022-10-25T18:06
2022-10-25T18:06
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
саратовская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856095_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_9b066ba3f6664397fb694cb2abbfa482.jpg
САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после президентского указа об уровне базовой готовности запретил в регионе использование беспилотников всем, кроме органов власти и подведомственных им учреждений, следует из опубликованного во вторник постановления главы региона.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Саратовской области введен уровень базовой готовности. Бусаргин ранее заявил, что оснований для введения в регионе каких-либо ограничений нет. На первом заседании регионального оперштаба глава региона поручил усилить патрулирование улиц силами сотрудников полиции и Росгвардии."В целях реализации мер, предусмотренных указом президента... постановляю: 1. Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Саратовской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", - говорится в документе.Постановление вступило в силу с момента официального опубликования, уточняется в нем.
https://ria.ru/20221022/zaderzhanie-1825838206.html
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856095_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_30d9025c6889e6b6455fcc2b8b23fc68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман бусаргин, саратовская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Саратовская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин
Саратовские власти запретили использовать беспилотники
Губернатор Бусаргин запретил использовать беспилотники в Саратовской области