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Саратовские власти запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/bespilotniki-1826730804.html
Саратовские власти запретили использовать беспилотники
Саратовские власти запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 25.10.2022
Саратовские власти запретили использовать беспилотники
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после президентского указа об уровне базовой готовности запретил в регионе использование беспилотников всем, кроме РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:06
2022-10-25T18:06
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
саратовская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после президентского указа об уровне базовой готовности запретил в регионе использование беспилотников всем, кроме органов власти и подведомственных им учреждений, следует из опубликованного во вторник постановления главы региона.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Саратовской области введен уровень базовой готовности. Бусаргин ранее заявил, что оснований для введения в регионе каких-либо ограничений нет. На первом заседании регионального оперштаба глава региона поручил усилить патрулирование улиц силами сотрудников полиции и Росгвардии."В целях реализации мер, предусмотренных указом президента... постановляю: 1. Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Саратовской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", - говорится в документе.Постановление вступило в силу с момента официального опубликования, уточняется в нем.
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роман бусаргин, саратовская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Саратовская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Владимир Путин
18:06 25.10.2022
 
Саратовские власти запретили использовать беспилотники

Губернатор Бусаргин запретил использовать беспилотники в Саратовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Беспилотник. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после президентского указа об уровне базовой готовности запретил в регионе использование беспилотников всем, кроме органов власти и подведомственных им учреждений, следует из опубликованного во вторник постановления главы региона.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Саратовской области введен уровень базовой готовности. Бусаргин ранее заявил, что оснований для введения в регионе каких-либо ограничений нет. На первом заседании регионального оперштаба глава региона поручил усилить патрулирование улиц силами сотрудников полиции и Росгвардии.
"В целях реализации мер, предусмотренных указом президента... постановляю: 1. Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Саратовской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", - говорится в документе.
Постановление вступило в силу с момента официального опубликования, уточняется в нем.
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Специальная военная операция на УкраинеРоман БусаргинСаратовская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир Путин
 
 
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