https://ria.ru/20221025/bespilotniki-1826730804.html

Саратовские власти запретили использовать беспилотники

Саратовские власти запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 25.10.2022

Саратовские власти запретили использовать беспилотники

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после президентского указа об уровне базовой готовности запретил в регионе использование беспилотников всем, кроме РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:06

2022-10-25T18:06

2022-10-25T18:06

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

саратовская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819856095_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_9b066ba3f6664397fb694cb2abbfa482.jpg

САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после президентского указа об уровне базовой готовности запретил в регионе использование беспилотников всем, кроме органов власти и подведомственных им учреждений, следует из опубликованного во вторник постановления главы региона.Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о введении военного положения на территории четырех новых субъектов РФ и об особых режимах на других территориях страны. В Саратовской области введен уровень базовой готовности. Бусаргин ранее заявил, что оснований для введения в регионе каких-либо ограничений нет. На первом заседании регионального оперштаба глава региона поручил усилить патрулирование улиц силами сотрудников полиции и Росгвардии."В целях реализации мер, предусмотренных указом президента... постановляю: 1. Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Саратовской области, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций", - говорится в документе.Постановление вступило в силу с момента официального опубликования, уточняется в нем.

https://ria.ru/20221022/zaderzhanie-1825838206.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман бусаргин, саратовская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин