Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/bayden-1826787842.html
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой - РИА Новости, 25.10.2022
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой
Президент США Джо Байден предупредил, что Россия совершит "невероятно серьезную" ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:26
2022-10-25T23:26
в мире
россия
джо байден
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_0:40:3022:1739_1920x0_80_0_0_62cee191de937b8aab098583ff6902d7.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что Россия совершит "невероятно серьезную" ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине.Его спросили журналисты, не видит ли он в предупреждениях РФ о планах Украины взорвать "грязную бомбу" попытку создать предлог для того, чтобы самой использовать неконвенциональное вооружение."Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка", - ответил Байден.Он добавил, что провел во вторник немало времени в обсуждении этой темы, но не привел подробностей.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820802637_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_848d90e802bc7097275f1dccc6c14ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, джо байден, сша, украина
В мире, Россия, Джо Байден, США, Украина
23:26 25.10.2022
 
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой

Байден: применение Россией тактического ядерного оружия станет невероятной ошибкой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что Россия совершит "невероятно серьезную" ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине.
Его спросили журналисты, не видит ли он в предупреждениях РФ о планах Украины взорвать "грязную бомбу" попытку создать предлог для того, чтобы самой использовать неконвенциональное вооружение.
"Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка", - ответил Байден.
Он добавил, что провел во вторник немало времени в обсуждении этой темы, но не привел подробностей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
 
В миреРоссияДжо БайденСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала