https://ria.ru/20221025/bayden-1826787842.html
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой - РИА Новости, 25.10.2022
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой
Президент США Джо Байден предупредил, что Россия совершит "невероятно серьезную" ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:26
2022-10-25T23:26
2022-10-25T23:26
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что Россия совершит "невероятно серьезную" ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине.Его спросили журналисты, не видит ли он в предупреждениях РФ о планах Украины взорвать "грязную бомбу" попытку создать предлог для того, чтобы самой использовать неконвенциональное вооружение."Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка", - ответил Байден.Он добавил, что провел во вторник немало времени в обсуждении этой темы, но не привел подробностей.
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в мире, россия, джо байден, сша, украина
В мире, Россия, Джо Байден, США, Украина
Байден заявил, что применение ядерного оружия Россией будет ошибкой
Байден: применение Россией тактического ядерного оружия станет невероятной ошибкой
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что Россия совершит "невероятно серьезную" ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине.
Его спросили журналисты, не видит ли он в предупреждениях РФ о планах Украины взорвать "грязную бомбу" попытку создать предлог для того, чтобы самой использовать неконвенциональное вооружение.
"Позвольте мне только сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я не гарантирую, что это не операция под ложным флагом, но это будет серьезная, серьезная ошибка", - ответил Байден.
Он добавил, что провел во вторник немало времени в обсуждении этой темы, но не привел подробностей.