В Сети высмеяли заявление Байдена о "волшебной палочке"

В Сети высмеяли заявление Байдена о "волшебной палочке"

Пользователи Twitter высмеяли неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о лечении рака.

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о лечении рака. Видео с политиком опубликовала газет Townhall."Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой, я бы вылечил рак. Почему? Потому что никто не верит, что это возможно. Но мы начинаем это делать. Нет ничего за пределами наших возможностей!"- заявил лидер США. После он шепотом добавил, что "это не шутка"Однако пользователи со скепсисом отнеслись к его словам."Ты не шутка, а позор для своей страны", - написал Rich D."Это входит список "вещи за пределами возможностей Байдена", - с иронией отметил Laim2MisBhav."Этот крупный ракурс делает его шепот еще более жутким", - заявила Phyliss Walker."Нет. Это точно шутка", - предположил Too old to care."Жутко до невозможности", - заключил Lou 1776.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

