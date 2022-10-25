https://ria.ru/20221025/bayden-1826741714.html
В Сети высмеяли заявление Байдена о "волшебной палочке"
В Сети высмеяли заявление Байдена о "волшебной палочке" - РИА Новости, 25.10.2022
В Сети высмеяли заявление Байдена о "волшебной палочке"
Пользователи Twitter высмеяли неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о лечении рака. Видео с политиком опубликовала газет Townhall. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:34
2022-10-25T18:34
2022-10-25T18:34
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли неоднозначное заявление президента США Джо Байдена о лечении рака. Видео с политиком опубликовала газет Townhall."Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой, я бы вылечил рак. Почему? Потому что никто не верит, что это возможно. Но мы начинаем это делать. Нет ничего за пределами наших возможностей!"- заявил лидер США. После он шепотом добавил, что "это не шутка"Однако пользователи со скепсисом отнеслись к его словам."Ты не шутка, а позор для своей страны", - написал Rich D."Это входит список "вещи за пределами возможностей Байдена", - с иронией отметил Laim2MisBhav."Этот крупный ракурс делает его шепот еще более жутким", - заявила Phyliss Walker."Нет. Это точно шутка", - предположил Too old to care."Жутко до невозможности", - заключил Lou 1776.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826643728.html
https://ria.ru/20221025/dolzhnost-1826700880.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/bayden-1826673316.html
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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, ливия, сирия, сша, twitter
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Владимир Путин, Ливия, Сирия, США, Twitter
В Сети высмеяли заявление Байдена о "волшебной палочке"
Пользователи Twitter высмеяли заявление Байдена о лечении рака