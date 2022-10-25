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Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену - РИА Новости, 25.10.2022
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Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену
Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену - РИА Новости, 25.10.2022
Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену
Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek данные опроса университета Монмут. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:01
2022-10-25T15:15
в мире
джо байден
сша
выборы в конгресс сша
промежуточные выборы в сша
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek данные опроса университета Монмут."Большинство американцев думают, что президент Джо Байден не прикладывает достаточно усилий, чтобы решить вопросы, беспокоящие население, включая инфляцию", — пишет издание.Среди опрошенных 46 процентов выделили инфляцию как основную проблему. Остальные — проблемы с выборами и голосованием (38 процентов), высокий уровень преступности (37 процентов), миграционный кризис (34 процента), безработица (32 процента), законодательство по абортам (30 процентов) и другие.Более чем 50 процентов американцев недовольны деятельностью Байдена в целом.Университет Монмут 13-17 октября на фоне предстоящих выборов в конгресс провел опрос, в котором респондентам предлагалось выделить девять основных проблем, с которыми государству стоит разобраться в кратчайшие сроки.Американский президент ранее заявлял, что собирается баллотироваться на второй срок и примет окончательное решение об этом после ноябрьских выборов в конгресс.
https://ria.ru/20221025/kharris-1826465263.html
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в мире, джо байден, сша, выборы в конгресс сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, США, Выборы в Конгресс США, Промежуточные выборы в США
15:01 25.10.2022 (обновлено: 15:15 25.10.2022)
 
Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену

Newsweek: половина американцев недовольна Байденом из-за его приоритетов в политике

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek данные опроса университета Монмут.
"Большинство американцев думают, что президент Джо Байден не прикладывает достаточно усилий, чтобы решить вопросы, беспокоящие население, включая инфляцию", — пишет издание.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:18
Байден назвал Камалу Харрис "великим президентом"
Среди опрошенных 46 процентов выделили инфляцию как основную проблему. Остальные — проблемы с выборами и голосованием (38 процентов), высокий уровень преступности (37 процентов), миграционный кризис (34 процента), безработица (32 процента), законодательство по абортам (30 процентов) и другие.
Более чем 50 процентов американцев недовольны деятельностью Байдена в целом.
Университет Монмут 13-17 октября на фоне предстоящих выборов в конгресс провел опрос, в котором респондентам предлагалось выделить девять основных проблем, с которыми государству стоит разобраться в кратчайшие сроки.
Американский президент ранее заявлял, что собирается баллотироваться на второй срок и примет окончательное решение об этом после ноябрьских выборов в конгресс.
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В миреДжо БайденСШАВыборы в Конгресс СШАПромежуточные выборы в США
 
 
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