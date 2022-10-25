https://ria.ru/20221025/bayden-1826643728.html
Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену
Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену - РИА Новости, 25.10.2022
Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену
Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek данные опроса университета Монмут. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:01
2022-10-25T15:01
2022-10-25T15:15
в мире
джо байден
сша
выборы в конгресс сша
промежуточные выборы в сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820803047_0:28:2887:1651_1920x0_80_0_0_7b08dcc74c08508a750a9fcb827eeddc.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek данные опроса университета Монмут."Большинство американцев думают, что президент Джо Байден не прикладывает достаточно усилий, чтобы решить вопросы, беспокоящие население, включая инфляцию", — пишет издание.Среди опрошенных 46 процентов выделили инфляцию как основную проблему. Остальные — проблемы с выборами и голосованием (38 процентов), высокий уровень преступности (37 процентов), миграционный кризис (34 процента), безработица (32 процента), законодательство по абортам (30 процентов) и другие.Более чем 50 процентов американцев недовольны деятельностью Байдена в целом.Университет Монмут 13-17 октября на фоне предстоящих выборов в конгресс провел опрос, в котором респондентам предлагалось выделить девять основных проблем, с которыми государству стоит разобраться в кратчайшие сроки.Американский президент ранее заявлял, что собирается баллотироваться на второй срок и примет окончательное решение об этом после ноябрьских выборов в конгресс.
https://ria.ru/20221025/kharris-1826465263.html
https://ria.ru/20221025/bayden-1826417255.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820803047_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ed936c1bb25670d8a91c2346b7a74eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, выборы в конгресс сша, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, США, Выборы в Конгресс США, Промежуточные выборы в США
15:01 25.10.2022 (обновлено: 15:15 25.10.2022)
Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену
Newsweek: половина американцев недовольна Байденом из-за его приоритетов в политике
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek
данные опроса университета Монмут.
"Большинство американцев думают, что президент Джо Байден не прикладывает достаточно усилий, чтобы решить вопросы, беспокоящие население, включая инфляцию", — пишет издание.
Среди опрошенных 46 процентов выделили инфляцию как основную проблему. Остальные — проблемы с выборами и голосованием (38 процентов), высокий уровень преступности (37 процентов), миграционный кризис (34 процента), безработица (32 процента), законодательство по абортам (30 процентов) и другие.
Более чем 50 процентов американцев недовольны деятельностью Байдена в целом.
Университет Монмут 13-17 октября на фоне предстоящих выборов в конгресс провел опрос, в котором респондентам предлагалось выделить девять основных проблем, с которыми государству стоит разобраться в кратчайшие сроки.
Американский президент ранее заявлял, что собирается баллотироваться на второй срок и примет окончательное решение об этом после ноябрьских выборов в конгресс.