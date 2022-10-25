https://ria.ru/20221025/bayden-1826643728.html

Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену

Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену - РИА Новости, 25.10.2022

Newsweek: опрос показал истинное отношение американцев к Байдену

Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek данные опроса университета Монмут. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:01

2022-10-25T15:01

2022-10-25T15:15

в мире

джо байден

сша

выборы в конгресс сша

промежуточные выборы в сша

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден не заинтересован в продвижении ценностей, важных для американских семей, приводит Newsweek данные опроса университета Монмут."Большинство американцев думают, что президент Джо Байден не прикладывает достаточно усилий, чтобы решить вопросы, беспокоящие население, включая инфляцию", — пишет издание.Среди опрошенных 46 процентов выделили инфляцию как основную проблему. Остальные — проблемы с выборами и голосованием (38 процентов), высокий уровень преступности (37 процентов), миграционный кризис (34 процента), безработица (32 процента), законодательство по абортам (30 процентов) и другие.Более чем 50 процентов американцев недовольны деятельностью Байдена в целом.Университет Монмут 13-17 октября на фоне предстоящих выборов в конгресс провел опрос, в котором респондентам предлагалось выделить девять основных проблем, с которыми государству стоит разобраться в кратчайшие сроки.Американский президент ранее заявлял, что собирается баллотироваться на второй срок и примет окончательное решение об этом после ноябрьских выборов в конгресс.

https://ria.ru/20221025/kharris-1826465263.html

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