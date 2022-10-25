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Байден заблудился в собственном саду - РИА Новости, 25.10.2022
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Байден заблудился в собственном саду
Байден заблудился в собственном саду - РИА Новости, 25.10.2022
Байден заблудился в собственном саду
Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома, пишет британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:13
2022-10-25T14:10
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома, пишет британский таблоид Daily Mail.Американский лидер и его супруга Джилл посадили на лужайке деревья в честь 50-летия службы смотрителя территории Белого дома Дейла Хейни. Как следует из видео с мероприятия, после этого растерянный президент направился в одну сторону, но резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда идти.Ему указали правильное направление, на что Байден ответил, что хотел пойти другим путем. Охранники заверили, что он может идти как захочет, и в итоге глава государства направился к Белому дому так, как ему показали.Байден, которому через месяц исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. Летом прошлого года бывший врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 13 республиканцев призвали Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, поскольку снижение его умственных способностей стало более заметным.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
03:13 25.10.2022 (обновлено: 14:10 25.10.2022)
 
Байден заблудился в собственном саду

Daily Mail: президенту США Байдену пришлось спрашивать дорогу к Белому дому у охраны

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома, пишет британский таблоид Daily Mail.
Американский лидер и его супруга Джилл посадили на лужайке деревья в честь 50-летия службы смотрителя территории Белого дома Дейла Хейни. Как следует из видео с мероприятия, после этого растерянный президент направился в одну сторону, но резко остановился и начал спрашивать у охраны, куда идти.
Ему указали правильное направление, на что Байден ответил, что хотел пойти другим путем. Охранники заверили, что он может идти как захочет, и в итоге глава государства направился к Белому дому так, как ему показали.
Байден, которому через месяц исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке из-за частых оплошностей и ошибок. Летом прошлого года бывший врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон и еще 13 республиканцев призвали Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, поскольку снижение его умственных способностей стало более заметным.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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