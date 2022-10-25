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Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты - РИА Новости, 25.10.2022
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Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты
Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты - РИА Новости, 25.10.2022
Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты
России предстоит большой путь, прежде чем она обретет независимость в сфере производства банкоматов и комплектующим к ним, при этом полная автономия в этом... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:24
2022-10-25T14:35
экономика
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
национальная технологическая инициатива (нти)
сколково
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. России предстоит большой путь, прежде чем она обретет независимость в сфере производства банкоматов и комплектующим к ним, при этом полная автономия в этом вопросе может быть экономически неэффективна, поделились мнением опрошенные РИА Новости эксперты.Тема "банкоматной независимости" снова была поднята в контексте обновления банкнотного ряда, провести которое собирается Банк России. К 2025 году ЦБ планирует модернизировать банкноты, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на них достопримечательности всех федеральных округов. В конце июня уже была представлена новая 100-рублевая купюра. Предполагалось, что в обращение она может поступить в этом году, однако на ее широкое распространение потребуется время.Ассоциация банков России тем временем обратилась к регулятору с просьбой отложить ввод новых рублевых купюр из-за неготовности банкоматов, поскольку внешнее банковское оборудование, включая банкоматы и платежные терминалы, пока не готово к работе с рублевыми купюрами нового образца. Опрос, который ассоциация провела в сентябре, показал, что внутреннее кассовое оборудование банков готово в целом на три четверти, а вот внешнее оборудование, например, платежные терминалы и банкоматы, готово чуть более чем на 20%."Исторически подавляющее большинство банкоматов поставлялось нам международными компаниями с собственным программным обеспечением. В России производство своих банкоматов только в начале пути. Такие компании, как BFS, уже начали собирать устройства на основе доступных комплектующих и дорабатывать софт, но до полной локализации впереди ещё очень много работы", - рассуждает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.Согласно статистике Банка России на 1 июля, в России используется около 182 тысяч банкоматов. Большая часть этих устройств (согласно некоторым оценкам, от 50 до 60%) приходилась на компании NСR и Diebold Nixdorf, которые приостановили деятельность в России, добавляет руководитель "Лаборатории блокчейн и финтех" Школы управления "Сколково" Егор Кривошея. Популярны, отмечает эксперт, также китайские и корейские банкоматы."Российские производители также заявляли о разработке банкоматов в течение 2022 года, и в промышленную эксплуатацию они могут быть введены в течение ближайших лет. Тем не менее, важно отметить, что производство всех комплектующих для банкоматов в рамках одной страны может быть экономически неэффективно: ряд комплектующих выгоднее производить в рамках одного или нескольких глобальных производств в силу экономии от масштаба", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html
https://ria.ru/20221004/bankomat-1821542298.html
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экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), национальная технологическая инициатива (нти), сколково
Экономика, Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальная технологическая инициатива (НТИ), Сколково
14:24 25.10.2022 (обновлено: 14:35 25.10.2022)
 
Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты

Эксперты: России предстоит долгий путь к независимости в сфере производства банкоматов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкБанкоматы в одном из торговых центров
Банкоматы в одном из торговых центров - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Банкоматы в одном из торговых центров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. России предстоит большой путь, прежде чем она обретет независимость в сфере производства банкоматов и комплектующим к ним, при этом полная автономия в этом вопросе может быть экономически неэффективна, поделились мнением опрошенные РИА Новости эксперты.
Тема "банкоматной независимости" снова была поднята в контексте обновления банкнотного ряда, провести которое собирается Банк России. К 2025 году ЦБ планирует модернизировать банкноты, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на них достопримечательности всех федеральных округов. В конце июня уже была представлена новая 100-рублевая купюра. Предполагалось, что в обращение она может поступить в этом году, однако на ее широкое распространение потребуется время.
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Ассоциация банков России тем временем обратилась к регулятору с просьбой отложить ввод новых рублевых купюр из-за неготовности банкоматов, поскольку внешнее банковское оборудование, включая банкоматы и платежные терминалы, пока не готово к работе с рублевыми купюрами нового образца. Опрос, который ассоциация провела в сентябре, показал, что внутреннее кассовое оборудование банков готово в целом на три четверти, а вот внешнее оборудование, например, платежные терминалы и банкоматы, готово чуть более чем на 20%.
"Исторически подавляющее большинство банкоматов поставлялось нам международными компаниями с собственным программным обеспечением. В России производство своих банкоматов только в начале пути. Такие компании, как BFS, уже начали собирать устройства на основе доступных комплектующих и дорабатывать софт, но до полной локализации впереди ещё очень много работы", - рассуждает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
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Согласно статистике Банка России на 1 июля, в России используется около 182 тысяч банкоматов. Большая часть этих устройств (согласно некоторым оценкам, от 50 до 60%) приходилась на компании NСR и Diebold Nixdorf, которые приостановили деятельность в России, добавляет руководитель "Лаборатории блокчейн и финтех" Школы управления "Сколково" Егор Кривошея. Популярны, отмечает эксперт, также китайские и корейские банкоматы.
"Российские производители также заявляли о разработке банкоматов в течение 2022 года, и в промышленную эксплуатацию они могут быть введены в течение ближайших лет. Тем не менее, важно отметить, что производство всех комплектующих для банкоматов в рамках одной страны может быть экономически неэффективно: ряд комплектующих выгоднее производить в рамках одного или нескольких глобальных производств в силу экономии от масштаба", - заключил эксперт.
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ЭкономикаТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Национальная технологическая инициатива (НТИ)Сколково
 
 
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