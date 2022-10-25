https://ria.ru/20221025/bankomaty-1826629706.html

Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты

Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты - РИА Новости, 25.10.2022

Россия пока далека от "банкоматного суверенитета", заявили эксперты

России предстоит большой путь, прежде чем она обретет независимость в сфере производства банкоматов и комплектующим к ним, при этом полная автономия в этом... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:24

2022-10-25T14:24

2022-10-25T14:35

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

национальная технологическая инициатива (нти)

сколково

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149039/11/1490391135_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_05d1821a017239ab110c82af4d56e82d.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. России предстоит большой путь, прежде чем она обретет независимость в сфере производства банкоматов и комплектующим к ним, при этом полная автономия в этом вопросе может быть экономически неэффективна, поделились мнением опрошенные РИА Новости эксперты.Тема "банкоматной независимости" снова была поднята в контексте обновления банкнотного ряда, провести которое собирается Банк России. К 2025 году ЦБ планирует модернизировать банкноты, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на них достопримечательности всех федеральных округов. В конце июня уже была представлена новая 100-рублевая купюра. Предполагалось, что в обращение она может поступить в этом году, однако на ее широкое распространение потребуется время.Ассоциация банков России тем временем обратилась к регулятору с просьбой отложить ввод новых рублевых купюр из-за неготовности банкоматов, поскольку внешнее банковское оборудование, включая банкоматы и платежные терминалы, пока не готово к работе с рублевыми купюрами нового образца. Опрос, который ассоциация провела в сентябре, показал, что внутреннее кассовое оборудование банков готово в целом на три четверти, а вот внешнее оборудование, например, платежные терминалы и банкоматы, готово чуть более чем на 20%."Исторически подавляющее большинство банкоматов поставлялось нам международными компаниями с собственным программным обеспечением. В России производство своих банкоматов только в начале пути. Такие компании, как BFS, уже начали собирать устройства на основе доступных комплектующих и дорабатывать софт, но до полной локализации впереди ещё очень много работы", - рассуждает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.Согласно статистике Банка России на 1 июля, в России используется около 182 тысяч банкоматов. Большая часть этих устройств (согласно некоторым оценкам, от 50 до 60%) приходилась на компании NСR и Diebold Nixdorf, которые приостановили деятельность в России, добавляет руководитель "Лаборатории блокчейн и финтех" Школы управления "Сколково" Егор Кривошея. Популярны, отмечает эксперт, также китайские и корейские банкоматы."Российские производители также заявляли о разработке банкоматов в течение 2022 года, и в промышленную эксплуатацию они могут быть введены в течение ближайших лет. Тем не менее, важно отметить, что производство всех комплектующих для банкоматов в рамках одной страны может быть экономически неэффективно: ряд комплектующих выгоднее производить в рамках одного или нескольких глобальных производств в силу экономии от масштаба", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826629099.html

https://ria.ru/20221004/bankomat-1821542298.html

https://ria.ru/20221020/vnimanie-1825250625.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), национальная технологическая инициатива (нти), сколково