https://ria.ru/20221025/bali-1826484578.html

Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях

Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях - РИА Новости, 25.10.2022

Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях

Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:03

2022-10-25T12:03

2022-10-25T12:27

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее время возможны катастрофические наводнения, сообщает агентство ANTARA.Глава метеорологического агентства Абдул Мухари заявил, что остров Бали особенно уязвим сейчас из-за "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон."Необходимо осознавать возможность катастрофических природных бедствий, ведь последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным", — сказал он в Джакарте."Власти острова должны знать о такой возможности, потому что Бали является местом проведения саммита G20", — добавил Мухари.Ранее губернатор Бали Вайан Костер заявлял, что ряд стихийных бедствий, произошедших на Бали за последние недели, не помешают проведению встречи G20 в ноябре 2022 года.По его словам, состояние Бали признано безопасным, несмотря на то, что несколько районов пострадали от внезапных наводнений.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221024/vstrecha-1826393652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, новости - туризм