https://ria.ru/20221025/bali-1826484578.html
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях
Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:03
2022-10-25T12:03
2022-10-25T12:27
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее время возможны катастрофические наводнения, сообщает агентство ANTARA.Глава метеорологического агентства Абдул Мухари заявил, что остров Бали особенно уязвим сейчас из-за "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон."Необходимо осознавать возможность катастрофических природных бедствий, ведь последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным", — сказал он в Джакарте."Власти острова должны знать о такой возможности, потому что Бали является местом проведения саммита G20", — добавил Мухари.Ранее губернатор Бали Вайан Костер заявлял, что ряд стихийных бедствий, произошедших на Бали за последние недели, не помешают проведению встречи G20 в ноябре 2022 года.По его словам, состояние Бали признано безопасным, несмотря на то, что несколько районов пострадали от внезапных наводнений.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221024/vstrecha-1826393652.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, новости - туризм
В мире, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Туризм, Новости - Туризм
12:03 25.10.2022 (обновлено: 12:27 25.10.2022)
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях
Метеорологи предупредили о наводнениях власти Бали, где скоро пройдет саммит G20
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее время возможны катастрофические наводнения, сообщает агентство ANTARA
.
Глава метеорологического агентства Абдул Мухари заявил, что остров Бали особенно уязвим сейчас из-за "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон.
"Необходимо осознавать возможность катастрофических природных бедствий, ведь последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным", — сказал он в Джакарте
.
"Власти острова должны знать о такой возможности, потому что Бали является местом проведения саммита G20", — добавил Мухари.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер заявлял, что ряд стихийных бедствий, произошедших на Бали за последние недели, не помешают проведению встречи G20 в ноябре 2022 года.
По его словам, состояние Бали признано безопасным, несмотря на то, что несколько районов пострадали от внезапных наводнений.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.