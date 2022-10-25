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Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221025/bali-1826484578.html
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях - РИА Новости, 25.10.2022
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях
Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:03
2022-10-25T12:27
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее время возможны катастрофические наводнения, сообщает агентство ANTARA.Глава метеорологического агентства Абдул Мухари заявил, что остров Бали особенно уязвим сейчас из-за "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон."Необходимо осознавать возможность катастрофических природных бедствий, ведь последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным", — сказал он в Джакарте."Власти острова должны знать о такой возможности, потому что Бали является местом проведения саммита G20", — добавил Мухари.Ранее губернатор Бали Вайан Костер заявлял, что ряд стихийных бедствий, произошедших на Бали за последние недели, не помешают проведению встречи G20 в ноябре 2022 года.По его словам, состояние Бали признано безопасным, несмотря на то, что несколько районов пострадали от внезапных наводнений.Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221024/vstrecha-1826393652.html
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в мире, бали, индонезия, большая двадцатка, новости - туризм
В мире, Бали, Индонезия, Большая двадцатка, Туризм, Новости - Туризм
12:03 25.10.2022 (обновлено: 12:27 25.10.2022)
 
Власти Бали предупредили о катастрофических наводнениях

Метеорологи предупредили о наводнениях власти Бали, где скоро пройдет саммит G20

© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в медиабанкПляж на острове Бали в Индонезии
Пляж на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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Пляж на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Национальное метеорологическое агентство Индонезии предупредило власти Бали, где в середине ноября пройдет саммит G20, что на территории острова в ближайшее время возможны катастрофические наводнения, сообщает агентство ANTARA.
Глава метеорологического агентства Абдул Мухари заявил, что остров Бали особенно уязвим сейчас из-за "неумолимого" сокращения его прибрежных буферных зон.
"Необходимо осознавать возможность катастрофических природных бедствий, ведь последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным", — сказал он в Джакарте.
"Власти острова должны знать о такой возможности, потому что Бали является местом проведения саммита G20", — добавил Мухари.
Саммит G20, Бали - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Ранее губернатор Бали Вайан Костер заявлял, что ряд стихийных бедствий, произошедших на Бали за последние недели, не помешают проведению встречи G20 в ноябре 2022 года.
По его словам, состояние Бали признано безопасным, несмотря на то, что несколько районов пострадали от внезапных наводнений.
Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября.
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