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Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей - РИА Новости, 25.10.2022
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Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей
Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей
Проводить освидетельствование водителей на алкогольное опьянение по новым правилам можно будет без понятых, а только на видеозапись - нововведения сделали... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:47
2022-10-25T11:57
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проводить освидетельствование водителей на алкогольное опьянение по новым правилам можно будет без понятых, а только на видеозапись - нововведения сделали процедуру логичнее, объяснил во вторник РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Накануне правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Одно из ключевых нововведений в документе - проведение проверки в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года."Основное, корневое - это то, что теперь необязательно искать понятых, а можно снимать на видео. Ранее эта норма была прописана (в КоАП РФ) как возможная, но реализовать ее было невозможно, так как в регламенте ее не было. Будет все более логично", - рассказал Солдунов.По его словам, вести видеозапись нужно будет с применением специальных устройств, например видеорегистраторов "Дозор". Сейчас их можно увидеть у полицейских на груди."Эти материалы используются, когда какие-то возникают вопросы.... Видеозапись, осуществляемая сотрудником, она должна вестись на устройство, которое проверено, которое ему выдано. Если он снял что-то на личный телефон, это можно обжаловать. Идет речь о съемке на вот эти вот, в том числе, "Дозоры", которые защищены от удаления информации", - добавил Солдунов.При этом эксперт выразил мнение, что нововведения не затронут большую часть автомобилистов России."У нас пьют за рулем, ездят на красный свет и всячески нарушают меньше 0,001% водителей. Из 50 миллионов водителей у нас можно пару сотен, пару тысяч посчитать.. Подавляющее число водителей законопослушные, не пьют за рулем, не ездят на красный свет. Их это вообще никак не коснется", - подытожил Солдунов.
https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826209158.html
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
11:47 25.10.2022 (обновлено: 11:57 25.10.2022)
 
Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей

Эксперт Солдунов: теперь полицейские могут записывать освидетельствования на видео

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проводить освидетельствование водителей на алкогольное опьянение по новым правилам можно будет без понятых, а только на видеозапись - нововведения сделали процедуру логичнее, объяснил во вторник РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Накануне правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Одно из ключевых нововведений в документе - проведение проверки в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года.
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"Основное, корневое - это то, что теперь необязательно искать понятых, а можно снимать на видео. Ранее эта норма была прописана (в КоАП РФ) как возможная, но реализовать ее было невозможно, так как в регламенте ее не было. Будет все более логично", - рассказал Солдунов.
По его словам, вести видеозапись нужно будет с применением специальных устройств, например видеорегистраторов "Дозор". Сейчас их можно увидеть у полицейских на груди.
"Эти материалы используются, когда какие-то возникают вопросы.... Видеозапись, осуществляемая сотрудником, она должна вестись на устройство, которое проверено, которое ему выдано. Если он снял что-то на личный телефон, это можно обжаловать. Идет речь о съемке на вот эти вот, в том числе, "Дозоры", которые защищены от удаления информации", - добавил Солдунов.
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При этом эксперт выразил мнение, что нововведения не затронут большую часть автомобилистов России.
"У нас пьют за рулем, ездят на красный свет и всячески нарушают меньше 0,001% водителей. Из 50 миллионов водителей у нас можно пару сотен, пару тысяч посчитать.. Подавляющее число водителей законопослушные, не пьют за рулем, не ездят на красный свет. Их это вообще никак не коснется", - подытожил Солдунов.
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