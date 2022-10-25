https://ria.ru/20221025/avto-1826477942.html

Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей

Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперт объяснил новые правила освидетельствования водителей

Проводить освидетельствование водителей на алкогольное опьянение по новым правилам можно будет без понятых, а только на видеозапись - нововведения сделали... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:47

2022-10-25T11:47

2022-10-25T11:57

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проводить освидетельствование водителей на алкогольное опьянение по новым правилам можно будет без понятых, а только на видеозапись - нововведения сделали процедуру логичнее, объяснил во вторник РИА Новости глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.Накануне правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Одно из ключевых нововведений в документе - проведение проверки в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года."Основное, корневое - это то, что теперь необязательно искать понятых, а можно снимать на видео. Ранее эта норма была прописана (в КоАП РФ) как возможная, но реализовать ее было невозможно, так как в регламенте ее не было. Будет все более логично", - рассказал Солдунов.По его словам, вести видеозапись нужно будет с применением специальных устройств, например видеорегистраторов "Дозор". Сейчас их можно увидеть у полицейских на груди."Эти материалы используются, когда какие-то возникают вопросы.... Видеозапись, осуществляемая сотрудником, она должна вестись на устройство, которое проверено, которое ему выдано. Если он снял что-то на личный телефон, это можно обжаловать. Идет речь о съемке на вот эти вот, в том числе, "Дозоры", которые защищены от удаления информации", - добавил Солдунов.При этом эксперт выразил мнение, что нововведения не затронут большую часть автомобилистов России."У нас пьют за рулем, ездят на красный свет и всячески нарушают меньше 0,001% водителей. Из 50 миллионов водителей у нас можно пару сотен, пару тысяч посчитать.. Подавляющее число водителей законопослушные, не пьют за рулем, не ездят на красный свет. Их это вообще никак не коснется", - подытожил Солдунов.

https://ria.ru/20221024/ubiystvo-1826209158.html

https://ria.ru/20221025/dtp-1826443379.html

https://ria.ru/20221022/rezina-1825837598.html

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общество, авто, россия, гибдд мвд рф