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Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/artilleriya-1826591627.html
Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе
Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе - РИА Новости, 25.10.2022
Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе
Киевские войска охотятся на боевые машины артиллеристов мотострелковой бригады Северного флота России, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа",... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:38
2022-10-25T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
северный флот вмф россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Киевские войска охотятся на боевые машины артиллеристов мотострелковой бригады Северного флота России, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в Донбассе в расчете самоходной артустановки 2С3 "Акация"."Мы поближе подходим и работаем с более близкого расстояния, все нормально, машины юркие, дают возможность. Есть подозрение, что объявлена охота какая-нибудь, наверняка деньги уже ставят... Расчет хороший, слаженный, отрабатываем быстро, четко, как полагается, все по законам военного времени. По-любому назначили уже охоту", - рассказал боец.По его словам, за день экипаж выезжает для работы по целям порядка 15-20 раз и ради безопасности каждый раз выбирает новые огневые позиции."Все нормально, все хорошо, не удается ему (противнику) нас найти, мы быстро меняем позиции. Много целей, много позиций. Тяжело им нас найти", - рассказал российский военнослужащий.Самоходная гаубица 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. Дальность стрельбы – 20,5 километров. Была принята на вооружении советской армии в 1971 году.
https://ria.ru/20221025/minomety-1826426958.html
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"Тяжело им нас найти" – боец расчета самоходной артустановки "Акация" о ньюансах борьбы с ВСУ
Украинским военным тяжело работать на западном вооружении, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в расчете самоходной артустановки "Акация"
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безопасность, донбасс, северный флот вмф россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Северный флот ВМФ России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:38 25.10.2022 (обновлено: 14:18 25.10.2022)
 
Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе

Боец бригады Северного флота: ВСУ охотятся на самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Киевские войска охотятся на боевые машины артиллеристов мотострелковой бригады Северного флота России, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в Донбассе в расчете самоходной артустановки 2С3 "Акация".
"Мы поближе подходим и работаем с более близкого расстояния, все нормально, машины юркие, дают возможность. Есть подозрение, что объявлена охота какая-нибудь, наверняка деньги уже ставят... Расчет хороший, слаженный, отрабатываем быстро, четко, как полагается, все по законам военного времени. По-любому назначили уже охоту", - рассказал боец.
Военнослужащие ВС России во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:33Специальная военная операция на Украине
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
По его словам, за день экипаж выезжает для работы по целям порядка 15-20 раз и ради безопасности каждый раз выбирает новые огневые позиции.
"Все нормально, все хорошо, не удается ему (противнику) нас найти, мы быстро меняем позиции. Много целей, много позиций. Тяжело им нас найти", - рассказал российский военнослужащий.
Самоходная гаубица 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. Дальность стрельбы – 20,5 километров. Была принята на вооружении советской армии в 1971 году.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска попали в "огневой мешок" на территории ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассСеверный флот ВМФ РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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