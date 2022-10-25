https://ria.ru/20221025/artilleriya-1826591627.html

Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе

Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе - РИА Новости, 25.10.2022

Военный рассказал о работе артиллеристов Северного флота в Донбассе

Киевские войска охотятся на боевые машины артиллеристов мотострелковой бригады Северного флота России, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа",... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:38

2022-10-25T12:38

2022-10-25T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

северный флот вмф россии

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826626363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a1c721a197a03b60187de5e7c13aa06.jpg

ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Киевские войска охотятся на боевые машины артиллеристов мотострелковой бригады Северного флота России, рассказал журналистам боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в Донбассе в расчете самоходной артустановки 2С3 "Акация"."Мы поближе подходим и работаем с более близкого расстояния, все нормально, машины юркие, дают возможность. Есть подозрение, что объявлена охота какая-нибудь, наверняка деньги уже ставят... Расчет хороший, слаженный, отрабатываем быстро, четко, как полагается, все по законам военного времени. По-любому назначили уже охоту", - рассказал боец.По его словам, за день экипаж выезжает для работы по целям порядка 15-20 раз и ради безопасности каждый раз выбирает новые огневые позиции."Все нормально, все хорошо, не удается ему (противнику) нас найти, мы быстро меняем позиции. Много целей, много позиций. Тяжело им нас найти", - рассказал российский военнослужащий.Самоходная гаубица 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения. Дальность стрельбы – 20,5 километров. Была принята на вооружении советской армии в 1971 году.

https://ria.ru/20221025/minomety-1826426958.html

https://ria.ru/20221003/donbass-1821136514.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Тяжело им нас найти" – боец расчета самоходной артустановки "Акация" о ньюансах борьбы с ВСУ Украинским военным тяжело работать на западном вооружении, поэтому в украинской армии для этих целей используют иностранных наемников, рассказал боец бригады с позывным "Межа", участвующий в спецоперации в расчете самоходной артустановки "Акация" 2022-10-25T12:38 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, северный флот вмф россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф