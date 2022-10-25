https://ria.ru/20221025/armiya-1826739687.html

Власти Польши заявили об увеличении численности армии

Власти Польши заявили об увеличении численности армии - РИА Новости, 25.10.2022

Власти Польши заявили об увеличении численности армии

Численность польской армии возросла до 160 тысяч, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич, выступая перед депутатами сейма РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:27

2022-10-25T18:27

2022-10-25T18:27

в мире

польша

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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Численность польской армии возросла до 160 тысяч, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич, выступая перед депутатами сейма страны.По информации на начало текущего года польская армия насчитывала около 111,5 тысячи профессиональных солдат и 32 тысячи солдат войск территориальной обороны. Недавно принятый Закон о национальной обороне предусматривает, что польская армия будет увеличена до 250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч солдат войск территориальной обороны."Мы стараемся увеличить, и это записано в наших стратегических документах, численность польской армии до 300 тысяч. Это, конечно, перспектива 2035 года, но мы последовательно увеличиваем (численный состав армии – ред.)", - цитирует Скуркевича агентство РАР.Он уточнил, что если в настоящее время "суммарно подойти к числу солдат польской армии, то на данный момент у нас около 160 тысяч солдат различных форм службы". Замминистра уточнил, что речь идет о профессиональных военнослужащих, военнослужащих территориальной обороны, добровольной военной службы, а также о студентах военных вузов.По его мнению, это гарантирует Польше безопасность. "Никто не посмеет напасть на страну, которая имеет хорошо оснащенную, сильную и многочисленную армию", - сказал Скуркевич.

https://ria.ru/20221025/polsha-1826452566.html

https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, польша