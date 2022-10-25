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Затулин сообщил о запрете на въезд в Армению - РИА Новости, 25.10.2022
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Затулин сообщил о запрете на въезд в Армению
Затулин сообщил о запрете на въезд в Армению - РИА Новости, 25.10.2022
Затулин сообщил о запрете на въезд в Армению
Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:39
2022-10-25T13:49
армения
в мире
константин затулин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес Армении.В Telegram-канате Затулин сообщил, что получил во вторник письмо от парламента Армении. "По поручению руководства Национального собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным", - привел Затулин текст письма.Он сообщил, что расценивает этот шаг как оскорбительный. "Для нас это было внезапно, мы получили письмо от начальника управления внешних связей Национального собрания Республики Армения. Нам сказали, что мой визит нежелателен, а мои заявления наносят ущерб Республики Армения", - сообщил Затулин.Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.
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армения, в мире, константин затулин, госдума рф, россия, снг
Армения, В мире, Константин Затулин, Госдума РФ, Россия, СНГ
13:39 25.10.2022 (обновлено: 13:49 25.10.2022)
 
Затулин сообщил о запрете на въезд в Армению

Депутат Затулин сообщил, что ему запретили въезд в Армению

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Затулин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что парламент Армении назвал его въезд в страну нежелательным за высказывания в адрес Армении.
В Telegram-канате Затулин сообщил, что получил во вторник письмо от парламента Армении. "По поручению руководства Национального собрания Республики Армения сообщаем Вам, что, к сожалению, Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Республики Армения наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем Ваш приезд в Республику Армения считается нежелательным", - привел Затулин текст письма.
Он сообщил, что расценивает этот шаг как оскорбительный. "Для нас это было внезапно, мы получили письмо от начальника управления внешних связей Национального собрания Республики Армения. Нам сказали, что мой визит нежелателен, а мои заявления наносят ущерб Республики Армения", - сообщил Затулин.
Ранее аффилированная с премьером Армении Николом Пашиняном газета "Айкакан жаманак" (Армянское время) сообщила, что Затулину запрещен въезд в Армению и он "отныне считается персоной нон грата" в республике. В публикации утверждается, что Затулин в своих публичных интервью "неоднократно обвинял власти Армении в поражении в 44-дневной войне", заявлял, что Пашинян должен покинуть свой пост, утверждал, что армянские власти вбивают клин в армяно-российские отношения.
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АрменияВ миреКонстантин ЗатулинГосдума РФРоссияСНГ
 
 
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