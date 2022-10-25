https://ria.ru/20221025/armeniya-1826590629.html

Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию

Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию - РИА Новости, 25.10.2022

Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начнет с 14 ноября выполнять полеты из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:03

2022-10-25T15:03

2022-10-25T15:03

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ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начнет с 14 ноября выполнять полеты из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе компании."FlyOne Armenia будет выполнять рейсы из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Полеты стартуют с 14 ноября", – говорится в сообщении.Отмечается, что Минеральные Воды станут пятым городом России, включенным в авиационную карту национальной авиакомпании Flyone Armenia.Flyone Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна.Flyone Armenia выполняет рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A319.

https://ria.ru/20221024/malayziya-1826292894.html

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Лана Баева

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