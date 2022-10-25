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Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221025/armeniya-1826590629.html
Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию
Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию - РИА Новости, 25.10.2022
Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию
Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начнет с 14 ноября выполнять полеты из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:03
2022-10-25T15:03
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ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начнет с 14 ноября выполнять полеты из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе компании."FlyOne Armenia будет выполнять рейсы из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Полеты стартуют с 14 ноября", – говорится в сообщении.Отмечается, что Минеральные Воды станут пятым городом России, включенным в авиационную карту национальной авиакомпании Flyone Armenia.Flyone Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна.Flyone Armenia выполняет рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A319.
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туризм, минеральные воды, ереван, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Минеральные Воды, Ереван, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь
15:03 25.10.2022
 
Иностранная авиакомпания расширяет географию полетов в Россию

Авиакомпания FlyOne Armenia начнет с 14 ноября полеты в Минеральные Воды

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкГорода России. Минеральные Воды
Города России. Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начнет с 14 ноября выполнять полеты из Еревана в Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе компании.
"FlyOne Armenia будет выполнять рейсы из ереванского международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Полеты стартуют с 14 ноября", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Минеральные Воды станут пятым городом России, включенным в авиационную карту национальной авиакомпании Flyone Armenia.
Flyone Armenia была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации 27 октября того же года выдал ей сертификат эксплуатанта воздушного судна.Flyone Armenia выполняет рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A319.
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