https://ria.ru/20221025/afrika-1826199453.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год
Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:48
2022-10-25T03:48
2022-10-25T03:48
туризм
новости - туризм
африка
кения
танзания
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
отдых
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, сообщает АТОР."В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. Среди наиболее популярных — Танзания (включая остров Занзибар), Кения и ЮАР", — отмечают в ассоциации.По данным аналитиков, провести неделю в Африке можно за ту же сумму, что и в люксовом отеле Турции в пик сезона. Сафари в Кении, например, обойдется в 114 тысяч рублей с человека, пляжный тур в Занзибар с проживанием в трехзвездочном отеле — от 13300 рублей, а путешествие по ЮАР, Замбии и Ботсване — от 165 тысяч. Авиабилеты оплачиваются отдельно.Добраться из Москвы можно на рейсах Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Emirates, EgyptAir и flydubai со стыковкой. Цены стартуют от 80 тысяч рублей с человека в одну сторону."Чем ближе к праздничным датам, тем меньше шансов забронировать лучшие номера в хороших отелях и приобрести билеты по выгодным ценам", — предупреждают в АТОР. Оптимально делать это в октябре: потом прогнозируется рост стоимости до 100 процентов от нынешнего уровня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год
Туроператоры подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в Африке на Новый год