https://ria.ru/20221025/afrika-1826199453.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год

Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T03:48

2022-10-25T03:48

2022-10-25T03:48

туризм

новости - туризм

африка

кения

танзания

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

отдых

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, сообщает АТОР."В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. Среди наиболее популярных — Танзания (включая остров Занзибар), Кения и ЮАР", — отмечают в ассоциации.По данным аналитиков, провести неделю в Африке можно за ту же сумму, что и в люксовом отеле Турции в пик сезона. Сафари в Кении, например, обойдется в 114 тысяч рублей с человека, пляжный тур в Занзибар с проживанием в трехзвездочном отеле — от 13300 рублей, а путешествие по ЮАР, Замбии и Ботсване — от 165 тысяч. Авиабилеты оплачиваются отдельно.Добраться из Москвы можно на рейсах Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Emirates, EgyptAir и flydubai со стыковкой. Цены стартуют от 80 тысяч рублей с человека в одну сторону."Чем ближе к праздничным датам, тем меньше шансов забронировать лучшие номера в хороших отелях и приобрести билеты по выгодным ценам", — предупреждают в АТОР. Оптимально делать это в октябре: потом прогнозируется рост стоимости до 100 процентов от нынешнего уровня.

https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html

африка

кения

танзания

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, африка, кения, танзания, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отдых, авиабилеты, туризм, туристы, авиарейсы, цены