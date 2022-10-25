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Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221025/afrika-1826199453.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год
Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:48
2022-10-25T03:48
туризм
новости - туризм
африка
кения
танзания
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
отдых
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, сообщает АТОР."В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. Среди наиболее популярных — Танзания (включая остров Занзибар), Кения и ЮАР", — отмечают в ассоциации.По данным аналитиков, провести неделю в Африке можно за ту же сумму, что и в люксовом отеле Турции в пик сезона. Сафари в Кении, например, обойдется в 114 тысяч рублей с человека, пляжный тур в Занзибар с проживанием в трехзвездочном отеле — от 13300 рублей, а путешествие по ЮАР, Замбии и Ботсване — от 165 тысяч. Авиабилеты оплачиваются отдельно.Добраться из Москвы можно на рейсах Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Emirates, EgyptAir и flydubai со стыковкой. Цены стартуют от 80 тысяч рублей с человека в одну сторону."Чем ближе к праздничным датам, тем меньше шансов забронировать лучшие номера в хороших отелях и приобрести билеты по выгодным ценам", — предупреждают в АТОР. Оптимально делать это в октябре: потом прогнозируется рост стоимости до 100 процентов от нынешнего уровня.
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новости - туризм, африка, кения, танзания, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отдых, авиабилеты, туризм, туристы, авиарейсы, цены
Туризм, Новости - Туризм, Африка, Кения, Танзания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отдых, Авиабилеты, Туризм, туристы, авиарейсы, Цены
03:48 25.10.2022
 
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год

Туроператоры подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в Африке на Новый год

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкТуристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год, сообщает АТОР.
"В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. Среди наиболее популярных — Танзания (включая остров Занзибар), Кения и ЮАР", — отмечают в ассоциации.
По данным аналитиков, провести неделю в Африке можно за ту же сумму, что и в люксовом отеле Турции в пик сезона. Сафари в Кении, например, обойдется в 114 тысяч рублей с человека, пляжный тур в Занзибар с проживанием в трехзвездочном отеле — от 13300 рублей, а путешествие по ЮАР, Замбии и Ботсване — от 165 тысяч. Авиабилеты оплачиваются отдельно.
Добраться из Москвы можно на рейсах Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Emirates, EgyptAir и flydubai со стыковкой. Цены стартуют от 80 тысяч рублей с человека в одну сторону.
"Чем ближе к праздничным датам, тем меньше шансов забронировать лучшие номера в хороших отелях и приобрести билеты по выгодным ценам", — предупреждают в АТОР. Оптимально делать это в октябре: потом прогнозируется рост стоимости до 100 процентов от нынешнего уровня.
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ТуризмНовости - ТуризмАфрикаКенияТанзанияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годОтдыхАвиабилетыТуризмтуристыавиарейсыЦены
 
 
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