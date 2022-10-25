https://ria.ru/20221025/aeroflot-1826643149.html

"Аэрофлот" обучает навыкам безопасности 50 тысяч человек в год

"Аэрофлот" обучает навыкам безопасности 50 тысяч человек в год - РИА Новости, 25.10.2022

"Аэрофлот" обучает навыкам безопасности 50 тысяч человек в год

"Аэрофлот" продемонстрировал журналистам уникальные возможности по подготовке сотрудников компании к нестандартным ситуациям. Масштабный тренажерный комплекс с... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:40

2022-10-25T15:40

2022-10-25T18:00

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости, Олег Никишенков. "Аэрофлот" продемонстрировал журналистам уникальные возможности по подготовке сотрудников компании к нестандартным ситуациям. Масштабный тренажерный комплекс с хай-тек авиасимуляторами, бассейн с тропическим дождем: это и многое другое увидел в Шереметьево корреспондент РИА Новости.Пресс-тур в святая святых авиационной безопасности "Аэрофлота" проходил на фоне заявления гендиректора авиаперевозчика Сергея Александровского, о том, что компании дополнительно потребуется 3,5 тысячи пилотов и не менее 8 тренажеров под пополнение парка российскими самолетами. "Совместно с ПАО "Корпорация Иркут" подписано соглашение о создании на базе тренажерного комплекса ПАО "Аэрофлот" авиационного учебного центра по подготовке авиационного персонала на ВС МС-21, что делает тренажёрный комплекс ПАО "Аэрофлот" уникальным учебным центром для подготовки авиационного персонала отрасли на новейший тип воздушного судна отечественного производства МС-21. В тренажерном комплексе ДПАП установлен полнопилотажный тренажер FFS МС-21 и ПАО "Корпорацией Иркут" ведется его наладка, исходя из данных летно-технических испытаний реальных ВС МС-21", - пояснил начальник орготдела департамента подготовки авиационного персонала (ДПАП) Максим Почкаенко.Почкаенко встретил журналистов в холле Тренажерного комплекса по аварийно-спасательной подготовке авиакомпании "Аэрофлот". Это здание рядом с аэропортом Шереметьево также известно под названием "Комплекс по АСП "Вода-Суша". "Вода" – это бассейн размером 22 на 24 метра и глубиной почти три метра, оснащенный установкой, имитирующей тропический дождь. "Суша" представляет собой огромный ангар, в котором размещены тренажеры. Главные из них – части фюзеляжей самолетов в разрезе с различными видами дверей, вернее, со всеми видами дверей, которые есть в современных лайнерах. Их нужно уметь открывать в любой кризисной ситуации, направляя пассажиров к выходу, помогая эвакуироваться. Представитель авиакомпании объяснил, что все бортпроводники и пилоты раз в год проходят тренировку по программе "Суша" и раз в два года повышают квалификацию в зале "Воды", пригласив начать с "Суши". В "Суше" можно учиться как на дверях узкофюзеляжных самолетов, типа Airbus320 или Boeing 737, так и на тренажерах, имитирующих большие машины, например, широкофюзеляжные Boeing 777 или Airbus 330. Есть в зале и тренажер с дверьми российского суперджета Сухой RRJ-95, а также ряда других лайнеров, которые используются сегодня на линиях "Аэрофлота".У тренажеров шла напряженная работа: обучение и тестирование проходило несколько групп молодых бортпроводников, в каждой - около 20 человек. Абсолютный приоритет в нестандартной ситуации отдается командам командира лайнера. Но если от него по каким-то причинам их не последовало, то решение принимает старший бортпроводник. А если и он не отдает команды, то каждый стюард принимает решение самостоятельно, исходя из ситуации, поясняют слушателям.Наглядный пример не заставил себя долго ждать. В одной из групп обучающихся молодая стюардесса лет восемнадцать сдавала зачет. Ситуация, в которой ей необходимо принять решение, – приводнение, при котором трап с одной из сторон не раскрылся. Согласно инструкции, юная бортпроводница встала в проеме двери, одной рукой перекрыв дверь, а другую вытянув руку вперед. Ее задача – развернуть поток эвакуирующихся пассажиров к другой двери. Прозвучал блок команд на русском, затем на английском. "Выхода нет! Бегите к другой двери!" - звенит на всю "Сушу" её строгий и четкий голос. Кажется, ее действия не вызывают никаких сомнений в том, что надо делать. Но у строгого инструктора всегда есть замечания."Мы проводим совместные тренировки с летным экипажем – отрабатывается пожар, ухудшение самочувствия пассажира, разгерметизация, аварийная посадка. Инструкторы ставят задачи, могут быть дополнительные вводные – и обучающиеся должны выбираться из этой ситуации. Мы анализируем ошибки, строим систему, которая и является фундаментом безопасности полетов", - разъяснил общую концепцию тренировок инструктор по аварийно-спасательной подготовке Антон Саженин.Следующее упражнение: вся группа бортпроводников поднимается на мезонин, с которого спускается несколько надувных трапов. Высота соответствует клиренсу самолета, то есть примерно 4-5 метров. Звучат команды: "Расстегнуть ремни! Оставить все! На выход! Ко мне! Прыгайте! Съезжайте! Убегайте!" Все спасены, уложились в 11 секунд при нормативе почти в два раза дольше - жесткая спортивная тренировка приносит результаты. Инструктор Светлана Гамаюнова, которая и следила за выполнением нормативов, рассказала, что ей приходилось слышать немало лестных слов по адресу системы подготовки "Аэрофлота" от сотрудников иностранных авиакомпаний. Вряд ли у кого-то еще есть в распоряжении 36 учебных классов и более 20 единиц различных видов современной тренажерной техники.Еще на одном тренажере в кресле пилота был виден манекен - человек в авиационной форме. Он съехал вниз, опустив голову, то ли спал – то ли плохо стало. "На этом тренажере, который называется Cockpit evacuation training, отрабатывается случай оказания медицинской помощи летному экипажу. Для отработки процедур эвакуации бортпроводником с рабочего места, а также через форточку по канату", - пояснил Антон Саженин.Тем временем в иллюминаторе тренажера двери Airbus A350 возникла тревожная картинка: у лайнера, похоже, "горел двигатель". Выглядело, надо сказать, очень реалистично… "Можно менять сцены", - успокоил журналистов инженер по эксплуатации тренажеров Алексей Кобылкин. С помощью пульта он оперативно поменял красно-черные всполохи в иллюминаторе на более приятное изображение благополучного приземления в аэропорту с красивым природным ландшафтом. Все облегченно выдохнули. "Бортпроводник должен посмотреть, что находится вокруг самолета и принять решение, через какую дверь следует эвакуировать пассажиров", - пояснил он учебный эксперимент со сменой картинок.Кстати, и пейзажи в иллюминаторе, и 3D картинки, которые журналисты видели позже в окнах кокпитов в другом корпусе, где тренируются на авиасимуляторах летчики, отличались удивительной четкостью. Пожалуй, получше чем на иных спутниковых картах. Один такой полетный тренажер, рассказал заместитель начальника отдела авиационных тренажёров ДПАП Артем Воропаев, стоит от 10 до 15 миллионов долларов. К тому же, к нему надо приобрести пакет данных непосредственно у производителя самолетов. Стоимость такого софта – около миллиона долларов. А крупнейшим в мире производителем тренажеров является канадская компания CАE, которая продает в год около 80 полнопилотажных флайт-симуляторов самолета.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия