https://ria.ru/20221025/abkhaziya-1826472868.html

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в отелях Абхазии на новогодних праздниках, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:22

2022-10-25T18:22

2022-10-25T18:22

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в отелях Абхазии на новогодних праздниках, сообщает АТОР.Цены на четырехдневные туры у "Дельфина" стартуют от 15 тысяч рублей на двоих, у FUN&SUN — от 7300. "Интурист" предлагает поездки на пять дней с праздничным банкетом от 20 до 56 тысяч рублей на двоих в зависимости от класса отеля. Авиабилеты нужно покупать отдельно: сейчас они стоят от девяти тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце декабря.Есть и пакетные туры. Они обойдутся в 58-85 тысяч рублей на двоих, зато включено все: перелет, трансфер, проживание, банкет.На данный момент дефицита мест в популярных объектах размещения нет, отмечают представители отрасли. Однако уже к концу ноября свободные номера закончатся.Кроме того, к праздникам эксперты ожидают подорожание билетов на рейсы в ближайший к Абхазии аэропорт Сочи до 30 процентов.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, абхазия, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отдых, отели, авиабилеты, туризм, туристы