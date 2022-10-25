Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221025/abkhaziya-1826472868.html
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в отелях Абхазии на новогодних праздниках, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:22
2022-10-25T18:22
туризм
новости - туризм
абхазия
сочи
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
отдых
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_877d9d922ac31bb803c3cc7231711582.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в отелях Абхазии на новогодних праздниках, сообщает АТОР.Цены на четырехдневные туры у "Дельфина" стартуют от 15 тысяч рублей на двоих, у FUN&amp;SUN — от 7300. "Интурист" предлагает поездки на пять дней с праздничным банкетом от 20 до 56 тысяч рублей на двоих в зависимости от класса отеля. Авиабилеты нужно покупать отдельно: сейчас они стоят от девяти тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце декабря.Есть и пакетные туры. Они обойдутся в 58-85 тысяч рублей на двоих, зато включено все: перелет, трансфер, проживание, банкет.На данный момент дефицита мест в популярных объектах размещения нет, отмечают представители отрасли. Однако уже к концу ноября свободные номера закончатся.Кроме того, к праздникам эксперты ожидают подорожание билетов на рейсы в ближайший к Абхазии аэропорт Сочи до 30 процентов.
https://ria.ru/20221025/afrika-1826199453.html
абхазия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c0176a65f05b90ea358c0013ce895104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, абхазия, сочи, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, отдых, отели, авиабилеты, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Сочи, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Отдых, Отели, Авиабилеты, Туризм, туристы
18:22 25.10.2022
 
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Абхазию

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Абхазии на Новый год

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в отелях Абхазии на новогодних праздниках, сообщает АТОР.
Цены на четырехдневные туры у "Дельфина" стартуют от 15 тысяч рублей на двоих, у FUN&SUN — от 7300. "Интурист" предлагает поездки на пять дней с праздничным банкетом от 20 до 56 тысяч рублей на двоих в зависимости от класса отеля.
Авиабилеты нужно покупать отдельно: сейчас они стоят от девяти тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в конце декабря.
Есть и пакетные туры. Они обойдутся в 58-85 тысяч рублей на двоих, зато включено все: перелет, трансфер, проживание, банкет.
На данный момент дефицита мест в популярных объектах размещения нет, отмечают представители отрасли. Однако уже к концу ноября свободные номера закончатся.
Кроме того, к праздникам эксперты ожидают подорожание билетов на рейсы в ближайший к Абхазии аэропорт Сочи до 30 процентов.
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 03:48Туризм
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Африку на Новый год
 
ТуризмНовости - ТуризмАбхазияСочиАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годОтдыхОтелиАвиабилетыТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала