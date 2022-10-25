https://ria.ru/20221025/abiturienty-1826645690.html

В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам

В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам - РИА Новости, 25.10.2022

В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам

Служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:10

2022-10-25T15:10

2022-10-25T15:10

общество

ольга казакова

андрей турчак

госдума рф

образование - общество

единая россия

навигатор абитуриента

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737688163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dae6f5367a6c6b41637a3743ff409b93.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, комментируя соответствующий законопроект.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи."У ребят, прошедших воинскую службу по призыву, будет преимущество при поступлении в ВУЗы и учреждения СПО (среднего профессионального образования). Речь обо всех вузах, независимо от наличия военной кафедры - прошедшим срочную службу будут начисляться дополнительные баллы при поступлении", - рассказала она.Как напомнила политик, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения. "Законопроект - это один из шагов, чтобы подчеркнуть отношение к человеку, отслужившему в армии. Он будет знать, что по окончании службы сможет выбрать любой вуз, техникум, колледж, будет чувствовать поддержку государства, своего народа", - резюмировала она.

https://ria.ru/20221020/armiya-1825452392.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ольга казакова, андрей турчак, госдума рф, образование - общество, единая россия, навигатор абитуриента, вооруженные силы рф