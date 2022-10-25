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В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам - РИА Новости, 25.10.2022
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В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам
В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам - РИА Новости, 25.10.2022
В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам
Служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры, рассказала РИА Новости глава... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:10
2022-10-25T15:10
общество
ольга казакова
андрей турчак
госдума рф
образование - общество
единая россия
навигатор абитуриента
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, комментируя соответствующий законопроект.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи."У ребят, прошедших воинскую службу по призыву, будет преимущество при поступлении в ВУЗы и учреждения СПО (среднего профессионального образования). Речь обо всех вузах, независимо от наличия военной кафедры - прошедшим срочную службу будут начисляться дополнительные баллы при поступлении", - рассказала она.Как напомнила политик, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения. "Законопроект - это один из шагов, чтобы подчеркнуть отношение к человеку, отслужившему в армии. Он будет знать, что по окончании службы сможет выбрать любой вуз, техникум, колледж, будет чувствовать поддержку государства, своего народа", - резюмировала она.
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общество, ольга казакова, андрей турчак, госдума рф, образование - общество, единая россия, навигатор абитуриента, вооруженные силы рф
Общество, Ольга Казакова, Андрей Турчак, Госдума РФ, Образование - Общество, Единая Россия, Навигатор абитуриента, Вооруженные силы РФ
15:10 25.10.2022
 
В Госдуме предложили начислять допбаллы отслужившим в армии абитуриентам

Депутат Казакова предложила начислять допбаллы отслужившим в армии при поступлении в вуз

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПодача документов для поступления в Российском университете транспорта
Подача документов для поступления в Российском университете транспорта - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Служившие в армии абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в любой вуз, даже в тот, где нет военной кафедры, рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, комментируя соответствующий законопроект.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.
"У ребят, прошедших воинскую службу по призыву, будет преимущество при поступлении в ВУЗы и учреждения СПО (среднего профессионального образования). Речь обо всех вузах, независимо от наличия военной кафедры - прошедшим срочную службу будут начисляться дополнительные баллы при поступлении", - рассказала она.
Как напомнила политик, сейчас такие преимущества предоставляются за индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения. "Законопроект - это один из шагов, чтобы подчеркнуть отношение к человеку, отслужившему в армии. Он будет знать, что по окончании службы сможет выбрать любой вуз, техникум, колледж, будет чувствовать поддержку государства, своего народа", - резюмировала она.
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ОбществоОльга КазаковаАндрей ТурчакГосдума РФОбразование - ОбществоЕдиная РоссияНавигатор абитуриентаВооруженные силы РФ
 
 
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