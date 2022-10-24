https://ria.ru/20221024/zima-1826408313.html

Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский

Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.10.2022

Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:47

2022-10-24T23:47

2022-10-24T23:52

в мире

владимир зеленский

юрий витренко

украина

нафтогаз украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны.Ранее глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что в его стране будет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением, Киев, по его словам, рассчитывает на помощь правительства Германии."Мы не имеем права расслабляться, нам еще нужно пройти путь к украинской победе. А это сложный путь – пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты", - сказал Зеленский в ежедневном видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825014293.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, юрий витренко, украина, нафтогаз украины, вооруженные силы рф