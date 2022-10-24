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Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.10.2022
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Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский
Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский - РИА Новости, 24.10.2022
Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:47
2022-10-24T23:52
в мире
владимир зеленский
юрий витренко
украина
нафтогаз украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны.Ранее глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что в его стране будет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением, Киев, по его словам, рассчитывает на помощь правительства Германии."Мы не имеем права расслабляться, нам еще нужно пройти путь к украинской победе. А это сложный путь – пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты", - сказал Зеленский в ежедневном видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html
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в мире, владимир зеленский, юрий витренко, украина, нафтогаз украины, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Юрий Витренко, Украина, Нафтогаз Украины, Вооруженные силы РФ
23:47 24.10.2022 (обновлено: 23:52 24.10.2022)
 
Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю ее историю

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны.
Ранее глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что в его стране будет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением, Киев, по его словам, рассчитывает на помощь правительства Германии.
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 06:41
Эксперт оценил возможность Украины пережить зиму с оставшимися ГЭС и АЭС
"Мы не имеем права расслабляться, нам еще нужно пройти путь к украинской победе. А это сложный путь – пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты", - сказал Зеленский в ежедневном видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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19 октября, 03:43
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В миреВладимир ЗеленскийЮрий ВитренкоУкраинаНафтогаз УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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