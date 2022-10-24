23:47 24.10.2022 (обновлено: 23:52 24.10.2022)
Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю ее историю
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю страны.
Ранее глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что в его стране будет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением, Киев, по его словам, рассчитывает на помощь правительства Германии.
"Мы не имеем права расслабляться, нам еще нужно пройти путь к украинской победе. А это сложный путь – пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты", - сказал Зеленский в ежедневном видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.