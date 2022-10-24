https://ria.ru/20221024/zima-1826379412.html

Глава "Нафтогаза" спрогнозировал "худшую зиму" в истории Украины

Глава "Нафтогаза" спрогнозировал "худшую зиму" в истории Украины - РИА Новости, 24.10.2022

Глава "Нафтогаза" спрогнозировал "худшую зиму" в истории Украины

Глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко считает, что в его стране будет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:46

2022-10-24T19:46

2022-10-24T19:46

юрий витренко

украина

нафтогаз украины

вооруженные силы рф

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/79/1562677964_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_3c831bbfc7e6b8489b3a5bcd254b60a9.jpg

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко считает, что в его стране будет худшая зима в истории из-за постоянных отключений электричества и проблем с отоплением, Киев, по его словам, рассчитывает на помощь правительства Германии.По его словам, самое важное, что сейчас требуется Украине от Запада, это системы противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. "Немецкая система IRIS-T очень эффективна, но нам нужно больше таких систем обороны. И нам срочно нужны запасные части и ремонтные комплекты для трансформаторов, чтобы можно было снова запустить электростанции. Также срочно требуются резервные дизельные генераторы", - перечислил глава "Нафтогаза".Он также отметил, что Украина, помимо прочего, не может платить за импортируемый газ. "Мы сами добываем 12,5 миллиарда кубометров в год и у нас 14,2 миллиарда кубометров природного газа в наших хранилищах, но для производства электроэнергии нам по-прежнему требуется около трех миллиардов кубометров из-за рубежа. Мы не можем платить за него при нынешних ценах. Речь идет о пяти миллиардах евро", - уточнил он.По его словам, у Украины большой потенциал для перехода от природного газа и замены его биомассой, получаемой из древесных отходов, сельскохозяйственных отходов и бытового мусора. "Переход окупится в течение нескольких месяцев и, прежде всего, сделает нас более устойчивыми, потому что мы больше не будем зависеть от крупных электростанций и центральной сети... И Россия уже не сможет так легко разбомбить всю энергетическую инфраструктуру. Для этого нам нужны котлы и турбины, работающие на биомассе. И именно об этом мы сейчас говорим с правительством Германии, добиваясь от немецких компаний поставок на Украину. Это помогло бы нам уже этой зимой", - пояснил Витренко.По его данным, в настоящий момент около 40% объектов электроэнергетики Украины разрушены, также повреждены ряд нефтеперерабатывающих заводов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825018501.html

https://ria.ru/20221022/kiev-1825909748.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий витренко, украина, нафтогаз украины, вооруженные силы рф, в мире, экономика