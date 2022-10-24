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Слизни и жуки полезнее говядины и свинины, выяснили ученые

Слизни и жуки полезнее говядины и свинины, выяснили ученые - РИА Новости, 24.10.2022

Слизни и жуки полезнее говядины и свинины, выяснили ученые

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выяснили, что пищевая ценность слизней и жуков-носорогов по многим показателям превосходит мясо... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:43

2022-10-24T15:43

2022-10-24T15:43

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голландия

россия

российская академия наук

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 окт – РИА Новости. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выяснили, что пищевая ценность слизней и жуков-носорогов по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба вуза.Одним из главных вызовов, угрожающих человечеству в будущем, является продовольственный кризис. В связи с этим идет поиск новых продуктов питания. Среди перспективных источников протеина, в частности, выделяют беспозвоночных животных. Ученые Биологического института ТГУ исследуют пищевую ценность нескольких видов моллюсков и насекомых."Использование беспозвоночных в пищу становится трендом не только для азиатских стран, но и для Европы. К примеру, самый крупный промышленный центр, где выращивают насекомых для употребления в пищу, находится в Голландии. В России это направление только начинает развиваться, но ни у кого нет сомнений в его перспективности. Животный протеин жизненно необходим человеку для обеспечения жизнедеятельности. Беспозвоночные животные с этой точки зрения – оптимальный вариант", - считает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Чернышев.Биологи ТГУ проводят исследования пищевой ценности нескольких видов – серых и рыжих слизней, жуков-носорогов, бронзовки. Первые результаты показали, что по многим показателям беспозвоночные превосходят сельскохозяйственных животных. Так, например, в биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. Этот элемент улучшает работу желудочно-кишечного тракта в целом. Также в биомассе слизней есть углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, отсутствующие в привычных людям мясных продуктах. У жуков очень высокое содержание белка. По микроэлементам, витаминам и калорийности их показатели примерно такие же, как у слизней."При этом количество белка в биомассе слизней сопоставимо с его уровнем в мясе домашних животных, а количество жиров неизмеримо меньше – соответственно, калорийность беспозвоночных в разы ниже. Микроэлементный состав изучаемых объектов также оказался очень богатым. Например, в ходе анализа выявлено высокое содержание железа, магния, фосфора и цинка – наиболее важных микроэлементов для поддержания нормальной жизнедеятельности организма", - рассказали в вузе.По словам биологов, мясо беспозвоночных представляет собой чистый животный белок, содержащий незаменимые аминокислоты, которые в организме человека не синтезируются. Использовать беспозвоночных в пищу можно в разных видах, например, в виде порошковой добавки. Ещё одной чертой, выгодно отличающей такой продукт, является экологичность. При производстве мяса сельскохозяйственных животных широко используются антибиотики, корма, выращенные с использованием пестицидов. В субстрате, которым кормят беспозвоночных, нет токсичных элементов."Если говорить о промышленном выращивании, то беспозвоночные – экономически очень выгодная история. Во-первых, им не нужно тепло, данные виды могут спокойно существовать при температуре +10°С. Им не страшна высокая влажность, соответственно, для выращивания таких животных можно использовать подвалы. Питание – это любые древесные опилки с небольшим количеством недорогих ферментов, фруктовые, овощные отходы", - добавил Чернышев.

https://ria.ru/20220804/uchenye-1807205373.html

https://ria.ru/20221023/diety-1825990848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, голландия, россия, российская академия наук, происшествия