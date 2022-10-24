https://ria.ru/20221024/zhile-1826186907.html

В Приморье с начала года ввели почти 660 тысяч "квадратов" жилья

В Приморье с начала года ввели почти 660 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 24.10.2022

В Приморье с начала года ввели почти 660 тысяч "квадратов" жилья

Почти 660 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Приморье с начала года, сообщило краевое правительство. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:36

2022-10-24T10:36

2022-10-24T10:36

приморский край

владивосток

уссурийск

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Почти 660 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Приморье с начала года, сообщило краевое правительство."Как сообщили в региональном министерстве строительства, план по вводу жилья на этот год выполнен на 65%. За девять месяцев в крае введено 659 тысяч квадратных метров жилья. В том числе почти 392 тысячи приходится на индивидуальное жилищное строительство, более 267 тысяч "квадратов" – многоквартирные дома", – говорится в сообщении.Еще 49 многоквартирных домов во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке, Большом Камне, Надеждинском районе планируется ввести в эксплуатацию до конца года."Их общая площадь составляет более 332 тысяч квадратных метров, что позволяет достигнуть планируемый показатель этого года", – приводятся в сообщении слова министра строительства Приморья Виталия Блоцкого.По данным властей, сдача еще 49 домов позволит выполнить показатель национального проекта "Жилье и городская среда": до конца года в регионе нужно ввести не менее 1 миллиона квадратных метров. По плану, в 2023 году по нацпроекту сдадут 1,1 миллиона квадратных метров жилых помещений. Власти Приморья поддерживают застройщиков через инфраструктурные бюджетные кредиты. На эти цели на 2022-2023 годы в регионе выделено 9,3 миллиарда рублей.В крае действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения. В том числе программа предусматривает увеличение к 2027 году доли населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 86%, постройки и реконструкции шести крупных объектов питьевого водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20221019/mariupol-1825198216.html

https://realty.ria.ru/20221024/zhile-1825799273.html

приморский край

владивосток

уссурийск

находка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

приморский край, владивосток, уссурийск, находка