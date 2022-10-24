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В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/zhertvy-1826210371.html
В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей
В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей - РИА Новости, 24.10.2022
В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей
На территории ДНР за 249 дней эскалации погибли 487 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:27
2022-10-24T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. На территории ДНР за 249 дней эскалации погибли 487 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 249 дней эскалации погибли 487 гражданских лиц, в том числе 23 ребенка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным представительства ДНР, за указанный период пострадали 3640 мирных жителей, из них 231 дети.Повреждения получили более 8 тысяч жилых домостроений, 1824 объекта гражданской инфраструктуры.За 249 дней эскалации представительство ДНР зафиксировало 11342 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них свыше 11 тысяч - с применением тяжелого вооружения."Всего противником выпущено 79624 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 35 ракет РСЗО "HIMARS", - добавило представительство.
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826188399.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
11:27 24.10.2022 (обновлено: 11:32 24.10.2022)
 
В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей

В ДНР за 249 дней эскалации погибли 487 мирных жителей, в том числе 23 ребенка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. На территории ДНР за 249 дней эскалации погибли 487 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 249 дней эскалации погибли 487 гражданских лиц, в том числе 23 ребенка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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По данным представительства ДНР, за указанный период пострадали 3640 мирных жителей, из них 231 дети.
Повреждения получили более 8 тысяч жилых домостроений, 1824 объекта гражданской инфраструктуры.
За 249 дней эскалации представительство ДНР зафиксировало 11342 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них свыше 11 тысяч - с применением тяжелого вооружения.
"Всего противником выпущено 79624 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 35 ракет РСЗО "HIMARS", - добавило представительство.
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