https://ria.ru/20221024/zhertvy-1826210371.html

В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей

В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей - РИА Новости, 24.10.2022

В ДНР за 249 дней эскалации погибли почти 490 мирных жителей

На территории ДНР за 249 дней эскалации погибли 487 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:27

2022-10-24T11:27

2022-10-24T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. На территории ДНР за 249 дней эскалации погибли 487 мирных жителей, в том числе 23 ребенка, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 249 дней эскалации погибли 487 гражданских лиц, в том числе 23 ребенка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.По данным представительства ДНР, за указанный период пострадали 3640 мирных жителей, из них 231 дети.Повреждения получили более 8 тысяч жилых домостроений, 1824 объекта гражданской инфраструктуры.За 249 дней эскалации представительство ДНР зафиксировало 11342 тысячи фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них свыше 11 тысяч - с применением тяжелого вооружения."Всего противником выпущено 79624 боеприпасов различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК "Точка-У", 35 ракет РСЗО "HIMARS", - добавило представительство.

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826188399.html

https://ria.ru/20221024/vozvraschenie-1826152320.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, россия