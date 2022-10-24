https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html

Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки

Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки - РИА Новости, 24.10.2022

Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки

Россия запросила в ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заявил министр иностранных... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:49

2022-10-24T14:49

2022-10-24T15:22

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия запросила в ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Он пояснил, что сейчас поступают противоречивые данные. Так, в беднейшие страны, которые сильнее всего заботили генсека ООН, поступает от пяти до семи процентов вывозимого продовольствия, в государства ЕС идет половина.Он отметил, что "это не просто любопытство", от полученной информации зависит корректировка дальнейших действий по зерновой сделке.Вторая часть соглашения, где речь идет о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, "практически не реализуется", продолжил Лавров.Он подчеркнул, что нужны четкие юридические исключения из санкций для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов в российские. Все эти факторы влияют на свободный вывоз российского зерна.Министр добавил, что одна из ключевых проблем — санкции, введенные против Россельхозбанка, основного финансового учреждения, обслуживающего поставки удобрений и зерна на мировые рынки.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сергей лавров, россия, москва, стамбул, оон, евросоюз, россельхозбанк, украина, весь мир