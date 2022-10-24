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Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки - РИА Новости, 24.10.2022
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Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки
Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки - РИА Новости, 24.10.2022
Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки
Россия запросила в ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заявил министр иностранных... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:49
2022-10-24T15:22
экономика
сергей лавров
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия запросила в ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.Он пояснил, что сейчас поступают противоречивые данные. Так, в беднейшие страны, которые сильнее всего заботили генсека ООН, поступает от пяти до семи процентов вывозимого продовольствия, в государства ЕС идет половина.Он отметил, что "это не просто любопытство", от полученной информации зависит корректировка дальнейших действий по зерновой сделке.Вторая часть соглашения, где речь идет о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, "практически не реализуется", продолжил Лавров.Он подчеркнул, что нужны четкие юридические исключения из санкций для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов в российские. Все эти факторы влияют на свободный вывоз российского зерна.Министр добавил, что одна из ключевых проблем — санкции, введенные против Россельхозбанка, основного финансового учреждения, обслуживающего поставки удобрений и зерна на мировые рынки.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.
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экономика, сергей лавров, россия, москва, стамбул, оон, евросоюз, россельхозбанк, украина, весь мир
Экономика, Сергей Лавров, Россия, Москва, Стамбул, ООН, Евросоюз, Россельхозбанк, Украина, Весь мир
14:49 24.10.2022 (обновлено: 15:22 24.10.2022)
 
Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки

Лавров: Россия запросила у ООН статистику о конечных получателях украинского зерна

© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия запросила в ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он пояснил, что сейчас поступают противоречивые данные. Так, в беднейшие страны, которые сильнее всего заботили генсека ООН, поступает от пяти до семи процентов вывозимого продовольствия, в государства ЕС идет половина.
"Европейские страны дают следующее разъяснение: мол, да, мы получаем большую часть украинского зерна, но затем это зерно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны. <...> Хотелось бы иметь более четкую картину, поэтому мы попросили секретариат ООН, который занимается этой операцией и у которого есть все данные, представить статистику о движении зерна до конечного пункта", — подчеркнул глава МИД.
Он отметил, что "это не просто любопытство", от полученной информации зависит корректировка дальнейших действий по зерновой сделке.
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Вторая часть соглашения, где речь идет о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, "практически не реализуется", продолжил Лавров.
Он подчеркнул, что нужны четкие юридические исключения из санкций для российских компаний, а также гарантии свободного захода российских судов в европейские порты и иностранных судов в российские. Все эти факторы влияют на свободный вывоз российского зерна.
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Министр добавил, что одна из ключевых проблем — санкции, введенные против Россельхозбанка, основного финансового учреждения, обслуживающего поставки удобрений и зерна на мировые рынки.
"Работы много. Сделка истекает в ноябре. И мы исходим из того, что до того, как будет рассматриваться вопрос о ее продлении, все упомянутые вопросы будут удовлетворительным образом решены", — заключил Лавров.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.
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